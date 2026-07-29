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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Türkiye, U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde!

        Türkiye, U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde!

        18 Yaş Altı Milli Basketbol Takımı, U18 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 90-64 yenerek çeyrek finale yükseldi. Ay-yıldızlılar çeyrek finalde İtalya ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 23:48 Güncelleme:
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        U18 Milliler çeyrek finalde!

        Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 90-64 yenen Türkiye, çeyrek finale yükseldi.

        İtalya'daki şampiyonada B Grubu maçlarını yenilgisiz lider tamamlayan milli takım, son 16 turunda Avusturya ile karşılaştı.

        Müsabakanın ilk periyodunu 21-17 önde geçen milliler, ikinci çeyrekte farkı çift haneye çıkarak soyunma odasına 43-30 üstün gitti.

        Üçüncü periyodu 65-43 önde tamamlayan Türkiye, salondan 90-64 galip ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

        Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde 30 Temmuz Perşembe günü İtalya ile karşı karşıya gelecek.

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