Türkiye, U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde!
18 Yaş Altı Milli Basketbol Takımı, U18 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 90-64 yenerek çeyrek finale yükseldi. Ay-yıldızlılar çeyrek finalde İtalya ile karşılaşacak.
Giriş: 29 Temmuz 2026 - 23:48 Güncelleme:
Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 90-64 yenen Türkiye, çeyrek finale yükseldi.
İtalya'daki şampiyonada B Grubu maçlarını yenilgisiz lider tamamlayan milli takım, son 16 turunda Avusturya ile karşılaştı.
Müsabakanın ilk periyodunu 21-17 önde geçen milliler, ikinci çeyrekte farkı çift haneye çıkarak soyunma odasına 43-30 üstün gitti.
Üçüncü periyodu 65-43 önde tamamlayan Türkiye, salondan 90-64 galip ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde 30 Temmuz Perşembe günü İtalya ile karşı karşıya gelecek.
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