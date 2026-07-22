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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu başlıyor

        Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu başlıyor

        UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçları yarınki müsabakalarla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 10:52 Güncelleme:
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        Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu başlıyor

        UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu maçları, yarın başlayacak.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda ikinci eleme turu maçlarının rövanşları ise 30 Temmuz'da yapılacak.

        Beşiktaş, ikinci eleme turu ilk maçında yarın sahasında Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle mücadele edecek.

        Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

        Karşılaşmaların programı şöyle:

        Yarın:

        Beşiktaş (Türkiye)-Midtjylland (Danimarka)

        Karabağ (Azerbaycan)-CSKA Sofya (Bulgaristan)

        Hammarby (İsveç)-Anderlecht (Belçika)

        Tromso (Norveç)-Hradec Kralove (Çekya)

        Sheriff (Moldova)-Makkabi Tel Aviv (İsrail)

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        Dinamo Kiev (Ukrayna)-PAOK (Yunanistan)

        Twente (Hollanda)-Ferencvaros (Macaristan)

        St. Gallen (İsviçre)-Benfica (Portekiz)

        Hajduk Split (Hırvatistan)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

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