Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı başlıyor

        UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı başlıyor

        UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü eleme turu ilk maçları, yarın oynanacak karşılaşmalarla beraber başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 11:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı!

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olarak yer alan UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü eleme turu ilk maçları, yarın ve 5-6 Ağustos'ta yapılacak.

        Beşiktaş, 6 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.00'de Çekya ekibi Hradec Kralove'ye konuk olacak.

        Müsabakaların rövanşları, 11 ve 13 Ağustos'ta oynanacak.

        Karşılaşmaların programı şöyle:

        Yarın:

        22.00 Larne (Kuzey İrlanda) - Iberia (Gürcistan)

        22.00 Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Egnatia (Arnavutluk)

        5 Ağustos Çarşamba:

        21.15 Ferencvaros (Macaristan) - Gornik Zabrze (Polonya)

        6 Ağustos Perşembe:

        REKLAM

        18.00 KuPS Kuopio (Finlandiya) - Universitatea Craiova (Romanya)

        19.00 Jagiellonia (Polonya) - Rangers (İskoçya)

        19.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - CSKA Sofya (Bulgaristan)

        20.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

        20.00 Lech Poznan (Polonya) - Klaksvik (Faroe Adaları)

        20.00 Hradec Kralove (Çekya) - Beşiktaş

        20.00 Salzburg (Avusturya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

        20.45 PAOK (Yunanistan) - Anderlecht (Belçika)

        21.00 Thun (İsviçre) - Vikingur (İzlanda)

        22.00 Benfica (Portekiz) - Hearts (İskoçya)

        ÖNERİLEN VİDEO

        KAAN'ın yeni görüntüleri paylaşıldı

        Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), milli muharip uçak KAAN'ın piste taksi yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İhracatta temmuz rekoru
        İhracatta temmuz rekoru
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Polisten kaçarken motosikletiyle vali yardımcısına çarptı!
        Polisten kaçarken motosikletiyle vali yardımcısına çarptı!
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Türk lokomotifi Afrika'ya ihraç edildi
        Türk lokomotifi Afrika'ya ihraç edildi
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        12 kilo altın ve 2 milyon TL... Büyük gaspta flaş gelişme!
        12 kilo altın ve 2 milyon TL... Büyük gaspta flaş gelişme!
        Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı
        Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı
        Alucra Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı
        Alucra Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı
        Avrupa'da kura günü!
        Avrupa'da kura günü!
        İşte 2 bin 500 yıllık Lidyalı genç
        İşte 2 bin 500 yıllık Lidyalı genç
        Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi!
        Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi!
        Trump saldırıyı erteledi, gözler İran görüşmesinde
        Trump saldırıyı erteledi, gözler İran görüşmesinde
        Mesafeli tatil
        Mesafeli tatil
        Emekli polis beylik silahıyla komşunu öldürdü!
        Emekli polis beylik silahıyla komşunu öldürdü!
        Göçmen faciasında can kaybı yükseldi
        Göçmen faciasında can kaybı yükseldi
        Talihsiz kaza
        Talihsiz kaza
        Gündeme getirdi
        Gündeme getirdi
        3 - 9 Ağustos haftalık burç yorumları
        3 - 9 Ağustos haftalık burç yorumları