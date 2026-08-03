UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları yarın başlayacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı, yarın oynanacak karşılaşmalarla birlikte başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu başlıyor.
Devler Ligi'ndeki üçüncü eleme turunda ilk maçlar yarın ve 5 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.
Fenerbahçe, çarşamba günü saat 21.00'de Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak.
Müsabakaların rövanşları, 11 Ağustos'ta yapılacak.
Karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
19.00 Mjallby (İsveç) - Slovan Bratislava (Slovakya)
19.00 Ararat-Armenia (Ermenistan) - Celje (Slovenya)
20.30 Levski Sofya (Bulgaristan) - Kairat (Kazakistan)
20.30 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Kızılyıldız (Sırbistan)
21.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Kauno Zalgiris (Litvanya)
21.00 Olympiakos (Yunanistan) - NEC Nijmegen (Hollanda)
21.00 Union Saint-Gilloise (Belçika) - Bodo/Glimt (Norveç)
21.00 Sparta Prag (Çekya) - Olimpik Lyon (Fransa)
5 Ağustos Çarşamba:
19.30 Aarhus (Danimarka) - Sabah (Azerbaycan)
21.00 Fenerbahçe - Sturm Graz (Avusturya)