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        Haberler Spor Futbol UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftası sona erdi

        UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftası sona erdi

        UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftası, bugün oynanan 10 karşılaşmayla birlikte tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Eylül 2026 - 00:03 Güncelleme:
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        UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftası sona erdi!

        Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonu olan UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftası, 10 maçla tamamlandı.

        A, B ve C ligindeki karşılaşmalar ile sona erdi.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        A Ligi

        3. Grup:

        İngiltere-İspanya: 2-3

        Çekya-Hırvatistan: 1-2

        B Ligi

        1. Grup:

        Slovenya-İskoçya: 0-0

        Kuzey Makedonya-İsviçre: 0-3

        C Ligi

        1. Grup:

        San Marino-Finlandiya: 0-7

        Arnavutluk-Belarus: 2-0

        3. Grup:

        Faroe Adaları-Kazakistan: 1-1

        Slovakya-Moldova: 2-0

        4. Grup:

        İzlanda-Estonya: 1-1

        Bulgaristan-Lüksemburg: 1-2

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