UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftası sona erdi
UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftası, bugün oynanan 10 karşılaşmayla birlikte tamamlandı.
Giriş: 27 Eylül 2026 - 00:03 Güncelleme:
Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonu olan UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftası, 10 maçla tamamlandı.
A, B ve C ligindeki karşılaşmalar ile sona erdi.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
3. Grup:
İngiltere-İspanya: 2-3
Çekya-Hırvatistan: 1-2
B Ligi
1. Grup:
Slovenya-İskoçya: 0-0
Kuzey Makedonya-İsviçre: 0-3
C Ligi
1. Grup:
San Marino-Finlandiya: 0-7
Arnavutluk-Belarus: 2-0
3. Grup:
Faroe Adaları-Kazakistan: 1-1
Slovakya-Moldova: 2-0
4. Grup:
İzlanda-Estonya: 1-1
Bulgaristan-Lüksemburg: 1-2
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