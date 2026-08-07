Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çorum FK Uğur Uçar: Çorum FK bu sezon Süper Lig'e renk katacak!

        Uğur Uçar: Çorum FK bu sezon Süper Lig'e renk katacak!

        Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda açıklamalarda bulundu. Uçar, Süper Lig'e renk katacak bir takım olacaklarını ifade etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 15:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Çorum FK bu sezon Süper Lig'e renk katacak"

        Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp süreci, transfer çalışmaları, oyun sistemi, Galatasaray maçı ve taraftar desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Topuk Yaylası Tesisleri'nin sunduğu imkanlardan duyduğu memnuniyeti anlatan Uçar, Süper Lig hedefi doğrultusunda yapılan yatırımların başarıda önemli pay sahibi olduğunu ifade etti.

        "BU BAŞARININ EN BÜYÜK MİMARI SAVAŞ BALÇIK"

        Verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Uğur Uçar, tesislerin kalitesine dikkat çekti. Uçar, "Topuk Yaylası tesisleri gerçekten çok güzel ve iyi imkanlara sahip. Biz de bu imkanları çok iyi değerlendiriyoruz. Bu başarının arkasındaki en büyük etken, bana göre öncelikle bu yatırımı yapan Savaş Balçık başkanımızdır. Onun çok büyük maddi ve manevi destekleri oldu. Süper Lig'e çıkmamızın arkasındaki ikinci en büyük etken ise taraftarlarımızdır" dedi.

        "ÖN ALAN BASKISI YAPAN BİR TAKIM OLACAĞIZ"

        Takımın oyun anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uğur Uçar, futbolseverlerin mücadeleci bir Çorum FK izleyeceğini söyledi. Uçar, "Top ayağımızdayken oyuna hükmeden, top rakipteyken ise reaksiyon oyunu oynayan bir Çorum FK izlenecek. Ön alan baskısı yapan, kompakt halde hareket eden bir takım olacağız" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

        Transfer sürecinin planlanan şekilde ilerlediğini aktaran Uğur Uçar, eksik bölgeler için çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Savunma hattı ve ön libero bölgesindeki transferleri tamamladıklarını sözlerine ekleyen başarılı teknik adam, "Şimdi orta saha, kanat ve forvet transferlerine yöneleceğiz. Görüştüğümüz oyuncuların tamamı 30 yaşın altında, 25-26 yaş aralığındaki isimlerden oluşuyor. Hedefleri olan futbolcularla çalışmak istiyoruz. Bunun yanında yerli oyuncuları da kadromuza katarak onlara süre vermeyi planlıyoruz" diye konuştu.

        "GALATASARAY MAÇININ BENİM İÇİN FARKLI BİR ANLAMI VAR"

        Sezonun ilk haftasında, altyapısından yetiştiği Galatasaray'a karşı sahaya çıkacak olan Uğur Uçar, karşılaşmanın kendisi açısından ayrı bir anlam taşıdığını söyleyerek, şöyle devam etti:

        "Bizim için her maç aynı derecede önemli. Altyapısından yetiştiğim için Galatasaray maçının benim için farklı ve duygusal bir anlamı var. Çünkü bugünlere gelmemde Galatasaray'ın çok büyük emeği bulunuyor. Ancak hiçbir maçın diğerinden farkı olmayacak. Rizespor maçı neyse Galatasaray maçı da aynı olacak. O karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanacağız."

        "ŞEHİR KENETLENİNCE BAŞARI DA GELDİ"

        Çorum FK'nın Süper Lig'e yükselmesinin kentte büyük bir heyecan oluşturduğunu vurgulayan Uğur Uçar, taraftar desteğinin başarıdaki rolüne dikkat çekerek, "İlk başladığımız dönemde taraftarlarımız takıma küsmüştü. Sonrasında üst üste gelen galibiyetlerle birlikte yeniden kenetlenme sağlandı. Şehirle takımın bütünleşmesi bize büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Bunun yansımalarını hem oyunumuzda hem de sonuçlarda gördük. Süper Lig'de yer almamız, şehrimize sosyal ve ekonomik anlamda önemli katkılar sağlayacaktır. Taraftarlarımız bize inansın ve güvensin. Sabırlı olsunlar. Arca Çorum FK bu sezon lige renk katacak" şeklinde konuştu.

        PENETRA TRANSFERİ AÇIKLANDI

        Takımın yeni transferlerinden Alexandre Penetra hakkında da açıklamalarda bulunan Uğur Uçar, Portekizli futbolcunun önemli bir takviye olduğunu dile getirdi. Uçar, "AZ Alkmaar'dan Penetra'yı kadromuza kattık. Düzenli forma giyen, takımın lider stoperlerinden biriydi. Topu oyuna iyi sokabilen ve savunmada liderlik özellikleri bulunan bir futbolcu. Aramıza katıldığı için mutluyuz. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Henüz ideal 11'imizi oluşturmuş değiliz. Hazırlık maçlarında skordan çok, antrenmanlarda çalıştığımız oyun planını sahaya yansıtmaya odaklandık. Eksik bölgelerimize yapacağımız takviyelerle birlikte kadromuz daha da güçlenecek" cümlelerine yer verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da sıcaklara yağmur molası
        İstanbul'da sıcaklara yağmur molası
        İran: ABD şartları kabul ederse Hürmüz açılır
        İran: ABD şartları kabul ederse Hürmüz açılır
        Cevdet Yılmaz'dan Mekke Anlaşması mesajı
        Cevdet Yılmaz'dan Mekke Anlaşması mesajı
        Lukaku'da sıcak gelişme!
        Lukaku'da sıcak gelişme!
        Husumetlisi sıktı!
        Husumetlisi sıktı!
        Çanakkale Savaşı'ndan kalma
        Çanakkale Savaşı'ndan kalma
        Dünyada başka örneği yok! Isparta'da ortaya çıkarıldı
        Dünyada başka örneği yok! Isparta'da ortaya çıkarıldı
        "Maliyetinin yarısından fazlası çıktı"
        "Maliyetinin yarısından fazlası çıktı"
        Bakanlık devreye girdi!
        Bakanlık devreye girdi!
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya inecek
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya inecek
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Çerçeve yasa" görüşmeleri tamamlandı
        "Çerçeve yasa" görüşmeleri tamamlandı
        Hakan Çalhanoğlu'dan transfer açıklaması!
        Hakan Çalhanoğlu'dan transfer açıklaması!
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Hilal'i tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Hilal'i tatilde
        G.Saray için Martinelli iddiası!
        G.Saray için Martinelli iddiası!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        5 ilde 5 kişi ölü bulundu
        5 ilde 5 kişi ölü bulundu
        Bir dönem pembe erkeklerin, mavi kızların rengiydi!
        Bir dönem pembe erkeklerin, mavi kızların rengiydi!
        Mustafa Sandal: Ronaldo ile yarışırım
        Mustafa Sandal: Ronaldo ile yarışırım
        Bakan Gürlek duyurdu! 2 faili meçhul aydınlatıldı
        Bakan Gürlek duyurdu! 2 faili meçhul aydınlatıldı