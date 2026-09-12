Ümraniyespor: 1 - Antalyaspor: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. 73 ve 90+3. dakikalarda Güray Vural'ın golleriyle 1-0'dan geri dönen Antalyaspor, haftayı 9 puanla tamamladı. Üstünlüğünü koruyamayan Ümraniyespor ise 3 puanda kaldı.
Giriş: 12 Eylül 2026 - 22:24 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor ile Antalyaspor kozlarını paylaştı. Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip oldu.
Akdeniz temsilcisine 1-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri 73 ve 90+3. dakikalarda Güray Vural attı. Ev sahibinin tek golünü ise 14. dakikada Melih Bostan kaydetti.
Bu sonuçla beraber Antalyaspor puanını 9'a yükseltirken, Ümraniyespor ise haftayı 3 puanla bitirdi.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Ümraniyespor, Bandırmaspor'a konuk olacak. Kırmızı Beyazlılar, Van Spor FK'yı ağırlayacak.
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