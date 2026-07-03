Vakkorama Sailing Team’e 2 kupa birden

Cem Hakko, Aslan Kaan İş, Erhan Karaca, Yüce Öneyli, Feyza Kayran Gül, Güngör Sarı, Serkan Topçu, Cem Erbay ve Nalan Okuyucu’dan oluşan Vakkorama Sailing Team’in başarıları devam ediyor. Takım önce Cumartesi günü gerçekleşen Anı Kupası’nda ilk finişi yaparak bir birincilik kupası daha kazandı. Pazar günü ise ekibin iki kadın yelkencisi Feyza Kayran Gül ile Nalan Okuyucu’nun başarıları, takıma Kabotaj Bayramı 100. Yıl Kupası Yat Yarışında ‘Kadın Gücü’nde üçüncülüğü getirdi.

Takımın şefi ve sporcu iş insanı Cem Hakko, kurumsal olarak spora çok önem verdiklerini ve yelken açarken bir amaçlarının da temiz denizlere dikkat çekmek olduğunu dile getirdi.