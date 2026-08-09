Van Spor FK: 0 - Kayserispor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Kayserispor, deplasmanda Van Spor FK'yı 2-0 mağlup etti. Taulant Seferi'nin attığı gollerle galibiyete uzanan Kayserispor, sezona 3 puanla başladı. Van Spor FK ise haftayı puansız kapattı.
Giriş: 09 Ağustos 2026 - 23:30 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Van Spor FK ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Van Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip oldu.
Sarı Kırmızılılar'a galibiyeti getiren golleri 9 ve 56. dakikalarda Taulant Seferi attı.
Bu sonuçla beraber Kayserispor puanını 3'e yükseltirken, Van Spor FK ise o puanda kaldı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Van Spor FK, Manisa FK ile deplasmanda karşılaşacak. Kayserispor, Sivasspor'u ağırlayacak.
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