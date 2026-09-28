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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Vanspor FK Vanspor FK'da teknik direktörlük görevine Mustafa Gürsel getirildi

        Vanspor FK'da teknik direktörlük görevine Mustafa Gürsel getirildi

        Trendyol 1. Lig ekibi Vanspor FK'da teknik direktörlük görevi için Mustafa Gürsel ile anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 22:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Vanspor FK'da Mustafa Gürsel dönemi!

        Trendyol 1. Lig ekibi Vanspor FK, teknik direktörlük koltuğu için Mustafa Gürsel'le anlaştı.

        Vanspor FK'nın resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada, "Kulübümüz, deneyimli teknik direktör Mustafa Gürsel ile anlaşmaya varmıştır. Bilgi birikimi, saha tecrübesi ve güçlü futbol vizyonuyla takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Mustafa Gürsel’e 'Hoş geldin' diyor; şanlı armamız altında başarılarla dolu bir dönem diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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