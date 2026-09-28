Vanspor FK'da teknik direktörlük görevine Mustafa Gürsel getirildi
Trendyol 1. Lig ekibi Vanspor FK'da teknik direktörlük görevi için Mustafa Gürsel ile anlaşmaya vardı.
Giriş: 28 Eylül 2026 - 22:27 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekibi Vanspor FK, teknik direktörlük koltuğu için Mustafa Gürsel'le anlaştı.
Vanspor FK'nın resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada, "Kulübümüz, deneyimli teknik direktör Mustafa Gürsel ile anlaşmaya varmıştır. Bilgi birikimi, saha tecrübesi ve güçlü futbol vizyonuyla takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Mustafa Gürsel’e 'Hoş geldin' diyor; şanlı armamız altında başarılarla dolu bir dönem diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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