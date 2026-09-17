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        Haberler Spor Futbol Vilkhivtsi: 0 - Shakhtar Donetsk: 3 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Vilkhivtsi: 0 - Shakhtar Donetsk: 3 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Ukrayna Kupası son 32 turunda teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda Vilkhivtsi'yi 3-0 yenerek son 16'ya kaldı. Turuncu Siyahlılar'a turu getiren golleri Yehor Nazaryna, Gabriel Carvalho Teixeira ve Viktor Tsukanov attı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 18:27 Güncelleme:
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        Arda Turan'lı Shakhtar, kupada son 16'da!

        Ukrayna Kupası son 32 turunda Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Druha Ligi ekibi Vilkhivtsi'ye konuk oldu.

        Stadion Vil'khivtsi'de oynanan mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanan Shakhtar Donetsk, son 16 biletini aldı.

        Shakhtar Donetsk, 30. dakikada Yehor Nazaryna'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

        Konuk ekip, 44. dakikada G. Carvalho'nun kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.

        İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Shakhtar Donetsk, 72. dakikada Viktor Tsukanov'un golüyle skoru 3-0'a getirdi.

        Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Shakhtar Donetsk, Vilkhivtsi'yi 3-0 mağlup ederek Ukrayna Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

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        Shakhtar Donetsk'in son 16 turundaki rakibi, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.

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        #Shakhtar Donetsk
        #arda turan
        #Ukrayna Kupası
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