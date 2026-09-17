Vilkhivtsi: 0 - Shakhtar Donetsk: 3 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Ukrayna Kupası son 32 turunda teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda Vilkhivtsi'yi 3-0 yenerek son 16'ya kaldı. Turuncu Siyahlılar'a turu getiren golleri Yehor Nazaryna, Gabriel Carvalho Teixeira ve Viktor Tsukanov attı.
Ukrayna Kupası son 32 turunda Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Druha Ligi ekibi Vilkhivtsi'ye konuk oldu.
Stadion Vil'khivtsi'de oynanan mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanan Shakhtar Donetsk, son 16 biletini aldı.
Shakhtar Donetsk, 30. dakikada Yehor Nazaryna'nın attığı golle 1-0 öne geçti.
Konuk ekip, 44. dakikada G. Carvalho'nun kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Shakhtar Donetsk, 72. dakikada Viktor Tsukanov'un golüyle skoru 3-0'a getirdi.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Shakhtar Donetsk, Vilkhivtsi'yi 3-0 mağlup ederek Ukrayna Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.
Shakhtar Donetsk'in son 16 turundaki rakibi, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.