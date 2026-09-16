Vincenzo Italiano: Hedefimiz ilk 8’den çıkmak!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında yarın saat 22.00’de sahasında Fransız ekibi Marsilya ile karşılaşacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano da bu mücadele öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Marsilya karşısında her şeyi çok iyi bir şekilde yapmaları gerektiğine değinerek sözlerine başlayan Italiano, "Geçen maçlardan daha da iyi olmamız gerekiyor. Çünkü yarın değerli, iyi, kaliteli ve Avrupa yolculukları olan bir takıma karşı oynayacağız. Aynı zamanda hocaları da çok iyi ve çok tecrübeli bir teknik adam. Yarın bizim için zor olacak. O yüzden elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Avrupa gerçekten zor. Özellikle bizim grubumuz çok zor. Şu ana kadar ne yaptıysak aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Gelişmemiz gerekiyor ve eskisine göre bu maçta daha da iyi olmamız gerekiyor. Topla beraber oyunumuzun iyi olması gerekiyor. Rakibe alan vermememiz gerekiyor. Bu maçın sonunda da 3 puan var. O 3 puanın ne kadar değerli olduğunu, bu puanların ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bundan önceki maçlarda çok yoğun bir şiddetle oynuyorduk. Kazanma isteğimiz her zaman vardı ve gol atma isteğimiz vardı. Aynı isteklerimizle aynı şekilde devam ettirirsek yarın güzel bir sonuç çıkartabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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"BEŞİKTAŞ OYNADIĞI HER KULVARDA EN İYİSİNİ YAPMAK ZORUNDADIR"

İtalyan teknik adam, bütün turnuvalarda en iyi şekilde mücadele etmeleri gerektiğini belirterek, "Elimizden gelen en iyi şekilde çalışmamız gerekiyor. Çünkü Avrupa liglerinin aslında bizim için mini lig gibi bir şey olduğunu söyleyebilirim. Biz bu lige girmek için çok çalıştık. Üç tane zorlu tur atladık. Şimdi önümüzde sekiz maç var. Bu sekiz maçta da elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Çünkü biz gruplardan çıkmak istiyoruz. Burada olmak bizim için bir ayrıcalık. Beşiktaş gibi olmalıyız. Taraftarlarımızı mutlu etmemiz gerekiyor. Asla pes etmememiz gerekiyor. Çünkü kolay değil. Yarın da gerçekten çok önemli, çok zor bir maç olacak bizim için. Bizim hedefimiz iyi sonuçlar almak ve gruplardan ya ilk sekizde ya da ilk dörtten çıkmak. Beşiktaş olarak güzel bir iş çıkartmak istiyoruz. Beşiktaş oynadığı her kulvarda, her turnuvada en iyisini yapmak zorundadır" şeklinde konuştu.

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"MARSİLYA, AVRUPA'DA HEP SAGI GÖRÜLEN BİR TAKIM"

Siyah-beyazlıların teknik direktörü, Amir Murillo’nun takım için çok önemli bir oyuncu olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kendisi tecrübeli, olgun ve ne yaptığını bilen bir oyuncu. Beşiktaş için de çok önemli bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Yeni Beşiktaş'ta, benim geldiğim dönemden başlıyorum, benim için önemli ve değerli bir oyuncu oldu. Dünya Kupası'ndan döndükten sonra onunla tanıştım. Hep çok profesyoneldi. Her zaman beni ve dediklerimi dinlemeye çalışan biriydi. Onun gibi insanlarla, oyuncularla çalıştığım için de çok mutluyum. Onun gibilere ihtiyacım var. Marsilya için konuşmam gerekirse, lig ayrı bir şey, Avrupa ayrı bir şey. Avrupa bambaşka bir dünya. Oradaki hikayeler çok daha farklı. Marsilya'nın çok büyük ve önemli bir hocası var. Avrupa'da daha önce de tecrübe edinmiş, nasıl oynaması ve ne yapması gerektiğini bilen bir hocaya sahipler. Her bölgede çok yetenekli oyuncuları var. Marsilya, Avrupa'da hep saygı görülen bir takım."

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"TARAFTARIMIZ BİZİM 12. ADAMIMIZ"

Taraftarlara oluşturdukları atmosferden dolayı da teşekkür eden 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Çünkü gerçekten taraftarlarımız aşkla yaşıyorlar ve bu renklere tutkuyla bağlılar. Yarın nasıl olacaklarını aslında biliyoruz. Onları mutlu etmek istiyoruz. Mutlu etmek için de sonuna kadar çalışmamız gerekiyor. Mücadele etmemiz gerekiyor, gücümüzü göstermemiz gerekiyor ve iyi bir sonuç almamız gerekiyor. Taraftarın şunu bilmesi gerekiyor ki bu takım her zaman böyle olacak. Takım her zaman taraftarı mutlu etmeye çalışacak. Çünkü taraftar en iyisini hak ediyor. Koşan, terleyen, mücadele eden bir takımı hak ediyor. Çünkü ne zaman sahadan içeri girsem hep tüylerim diken diken oluyor. Bizim 12. adamımız dersem yalan söylemiş olmam" diye konuştu.

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"TROSSARD YARIN BİZİMLE OLMAYACAK"

Tendonunda ağrısı olan Leandro Trossard’ın yarın kadroda yer almayacağını da sözlerine ekleyen Italiano, "O yüzden yüz 100 hazır değil. O yüzden de kendisi aramızda olmayacak ama umarım Amed Sportif Faaliyetler maçına yetişir. Çünkü milli araya girmeden önce çok zor bir deplasmana gideceğiz ve olmaması bizim için de büyük bir kayıp. Bu yüzden de üzgünüz" dedi.

"BU SIKIŞIK TAKVİME ALIŞMAMIZ GEREKİYOR"

Vincenzo Italiano, milli aradan sonra kendilerini yoğun bir fikstürün beklediğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Milli aradan sonra perşembe, pazar, perşembe, pazar oynayacağız ve buna alışmamız gerekiyor. Bu sıkışık takvime alışmamız gerekiyor. Haftada üç maç yapmaya alışmamız gerekiyor ki bence zaten o periyotlarda bu takımın gerçek halini göreceğiz. Herkesin hazır olması gerekiyor. Herkesin işin içinde olması gerekiyor. Yarın ve pazar günü milli ara öncesi çok önemli iki maçımız var. Şu anda bütün odağımız bu iki maç üzerine" değerlendirmesinde bulundu.