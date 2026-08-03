Yüksel Yıldırım: Artık kupa kazanma ve Avrupa'ya gitme dönemi!

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, göreve geldikleri 8 yıl boyunca hayal olarak görülen birçok hedefi gerçeğe dönüştürdüklerini ifade etti. Kulübün bugün geldiği noktada hedeflerin ve beklentilerin çok daha üst seviyelere çıktığını vurgulayan Yıldırım, "8 yıl önce göreve geldiğimizden beri hayal olarak görülen pek çok hedefi birer birer gerçeğe dönüştürdüğümüz için kendimle ve icra kurulu ekibimle gurur duyuyorum. Artık hedefler ve beklentiler çok daha farklı boyutlara ve çok üst seviyelere çıktı ve de çıkmaya devam edecektir. Bundan sonra da aynı kararlılıkla, aynı inançla ve aynı cesaretle yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"ARTIK KUPALARI KAZANMA VE AVRUPA'YA GİTME DÖNEMİ BAŞLAMIŞTIR"

Taraftarın gurur duyacağı bir Samsunspor için canla başla çalıştıklarını söyleyen Yıldırım, "Herkesin gönlü rahat olsun. Herkesin gurur duyacağı, çocuklarına gururla anlatacağı, bu şehrin çocukları şehrinin takımı ile gurur duyup Türkiye'nin ya da dünyanın neresinde olursa olsun göğsünü gere gere 'Ben iyi ki Samsunsporluyum' diyeceği yarınlar için ben ve ekibim canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Samsunspor'un büyüklüğü artık sadece ligde kazandığı veya kazanacağı maçlarla ve skorlarla anlatılmamalı. Artık kupaları kazanma ve Avrupa'ya gitme dönemi başlamıştır. Çünkü benim önderliğimde son dönemde yapmış olduğumuz radikal yatırımlarla ve kararlarla artık 'Samsunspor' demek; daima mahalle aralarında top koşturan çocukların hayali olmasıdır. Sabahın ilk ışığında işine giden emekçinin, çalışanların, balıkçıların duasıdır. Gurbette kırmızı-beyaz formasını giyip ve atkısını omzuna alan her Samsunlunun memleket hasretidir. Haksızlık karşısında boyun eğmeyip dik duran, emeğe inanan, kendine ve öz kaynaklarına güvenen ve ne olursa olsun mücadeleden vazgeçmeyen bir karakterin adıdır" ifadelerini kullandı.