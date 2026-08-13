Yusuf Barası resmen Eyüpspor'da!
Trendyol Süper Lig temsilcisi ikas Eyüpspor, Kasımpaşa'dan Yusuf Barası'yı transfer ettiğini açıkladı.
Giriş: 13 Ağustos 2026 - 21:16 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig takımlarından Eyüpspor, Kasımpaşa'dan santrfor Yusuf Barası'yı kadrosuna kattı.
Eflatun-sarılı kulübten yapılan paylaşımda, Yusuf'un formayı giydiği ve resmi imzayı attığı videoya yer verildi.
Paylaşımda, "Semt-i Mukaddes'e hoş geldin Yusuf Barası" ifadeleri kullanıldı.
Geçen sezonu Kasımpaşa'da geçiren 23 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de forma giydiği 8 müsabakada gol sevinci yaşayamadı.
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