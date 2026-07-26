Zehra Güneş: Boynumuzda altın madalyayla dönüyoruz

2026 VNL Milletler Ligi finalinde Brezilya’yı 3-1 yenerek zafere uzanan Filenin Sultanları'nda Zehra Güneş, şampiyonluğu değerlendirdi.

"BOYNUMUZDA ALTIN MADALYAYLA DÖNÜYORUZ"

Güneş, "Tansiyonu yüksek bir maçtı. Zor bir maçtı. Çünkü Brezilya çok iyi bir takım. Son topa kadar savaşmamız gerektiğini biliyorduk. Hedefimize ulaştığımız için çok mutluyum. Kaç kilometre uzaktayız bilmiyorum. Ailemi çok özledim. Ülkemize dönerken boynumuzda altın madalya ve artık söyleyecek bir şey yok bence." dedi.

Zehra Güneş, "3-4 gün tatilimiz var ondan sonra tekrardan Avrupa Şampiyonası için tekrardan çalışmalara başlayacağız. Çok iyiyiz şu anda. Tatilden sonra da elimizden geleni ardına koymayıp eksiklerimizi görüp bunlar üzerine çalışmaya devam edeceğiz. Umarım evimizde de böyle bir duygu yaşamak nasip olur." diye konuştu.