Zsanett Bernadett Kajan, Fenerbahçe'de!
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Zsanett Bernadett Kajan'ı kadrosuna kattı
Giriş: 02 Ağustos 2026 - 15:59 Güncelleme:
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Macar hücum oyuncusu Zsanett Bernadett Kajan'ı kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre 28 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon Fenerbahçe arsaVev forması giyecek.
Zsanett, son olarak İtalya Seria A Kadınlar Ligi takımlarından Parma Calcio formasını terletti.
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