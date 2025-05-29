Kaslarınızın güçlenmesi ve daha hızlı toparlanması için spor sonrası beslenmeye dikkat etmek şarttır. Protein, karbonhidrat ve sıvı tüketiminde doğru seçimler yaparak antrenman etkisini katlayabilirsiniz.

İyileşme, sağlık, zihin ve fiziksel gücün eski haline dönmesi olarak tanımlanabilir. Sporcular için ise iyileşme, vücudu egzersiz öncesi duruma getirmeye yönelik çok yönlü bir süreçtir. Bu süreçte hidroterapi, masaj, dinlenme, uyku ve beslenme önemli rol oynar. Egzersizden hemen sonra doğru beslenme, performansın artmasına ve vücudun daha hızlı toparlanmasına yardımcı olur. Özellikle gün içinde birden fazla antrenman yapan sporcular için bu durum büyük fayda sağlar.

- Egzersiz sırasında harcanan glikojen depolarını yenileyin.

- Kas dokusundaki hasarı onarmak ve yeni kas oluşumunu desteklemek için egzersiz sonrası protein alın.

- Terle kaybedilen sıvı ve elektrolitleri (sodyum, potasyum gibi) yerine koyun.

- Egzersizden önce ve sonra tartılarak vücuttaki sıvı kaybını ölçün.

- İyileşme için beslenmeye antrenmandan 15-60 dakika içinde başlamaya özen gösterin.

İYİLEŞME STRATEJİSİ NASIL BELİRLENİR?

Sporcunun kişisel ihtiyaçlarına göre hazırlanan beslenme planı, antrenmana adaptasyonu hızlandırır ve performansı artırır. Doğru zamanda doğru besinleri almak, kasların daha hızlı toparlanmasını ve sporcunun daha güçlü olmasını sağlar. Ayrıca, bireye özel beslenme planı bağışıklık sistemini güçlendirmede de önemli bir rol oynar. Bu plan; sporcunun antrenman yükü, enerji harcaması, vücut yapısı ve hedeflerine göre şekillendirilmelidir. Tüketilen gıdaların türü, zamanı ve miktarı bu planın temelini oluşturur.

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SPOR SONRASI BESLENME NASIL OLMALI?

UYARI: Haberde yer alan beslenme önerilerindeki gıdalara karşı herhangi bir hassasiyetiniz varsa tüketmeyiniz. Uzman bir doktora danışmadan beslenme şeklinizi değiştirmeniz sağlığınız için risk oluşturabilir.

1. PROTEİN TÜKETMEK

Kasların onarımı ve gelişimi için yeterli protein almak şarttır. Hayvansal protein kaynakları olarak et, tavuk, balık, yumurta, hindi, süt ve yoğurt tercih edilebilir. Bitkisel protein için ise mercimek, nohut, fasulye, karabuğday, kinoa ve amarath gibi seçenekler önerilir.

2. KARBONHİDRAT TÜKETMEK

Yoğun antrenmanlar sonrası vücut enerji depolarını hızlıca tüketir. Bu nedenle yeterli karbonhidrat almak, enerji ihtiyacını karşılar ve yorgunluğu azaltır. Sağlıklı karbonhidrat kaynakları arasında pirinç, bulgur, makarna, muz, yulaf ve patates bulunur.