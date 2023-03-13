Spot piyasada doğal gaz fiyatları 

AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 868 bin 640 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 8 milyon 453 bin 475 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 915 lira, gaz ticaret miktarı ise 491 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 410 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 419 lira 25 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 123 milyon 854 bin 416 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 128 milyon 460 bin 412 metreküp olarak kayıtlara geçti.