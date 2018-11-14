Online müzik platformu Spotify, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgeleri’nde bulunan 13 ülkede faaliyete başladığını duyurdu. Bulunduğu ülke sayısını 78’e çıkaran İsveç merkezli şirket, bugün itibariyle 87 milyonu ücretli abone olmak üzere 191 milyonun üzerindeki kullanıcı sayısının bulunduğunu duyurdu.

MENA Bölgesi’ne açılan Spotify’ın Pazarlardan Sorumlu Global Başkan Cecilia Qvist, konuyla ilgili olarak, “Spotify, lokal olarak düzenlenmiş düzinelerce çalma listesi ve hem ‘free’ hem ‘premium’ kullanıcılarının hizmetine sunduğu milyonlarca şarkı kataloğuna erişim imkanı ile yüzde 100 Arap kullanıcı deneyimi sunarak faaliyete başlıyor” dedi.

ABONEDE SPOTIFY, ŞARKIDA SAYISINDA APPLE MUSIC ÖNDE

Yapılan açıklamaya göre Spotify’ın hizmet vermeye başladığı yeni ülkeler şunlar: Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman, Katar, Bahreyn, Cezayir, Fas, Tunus, Ürdün, Lübnan, Filistin ve Mısır.

Dijital müzik pazarında Apple Music ile yoğun bir rekabet yaşanan Spotify, yine bugün Apple Watch uygulamasının da resmi olarak yayına alındığı açıkladı. Spotify’ın Apple Watch uygulaması, Apple’ın akıllı saatleri için geliştirilen işletim sistemi watchOS’nin güncel sürümü üzerinden indirebilecek.

2008’de kurulan Spotify’ın en dişli rakiplerinden olan Apple Music’in Mayıs 2018 itibariyle 50 milyon ücretli kullanıcısı bulunuyor. Spotify 40 milyonu aşkın şarkı barındırırken, Apple Music’in müzik arşivinde ise 50 milyon şarkı bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ