Yeni tuzaklarının adı: Squid Game! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Güney Koreli popüler dizi Squid Game, yayınlanmasını takip eden ay boyunca 111 milyondan fazla izlenmeyle Netflix'in en çok izlenen dizisi oldu. İzleyicilerden gelen bu yoğun talebin ardından siber suçlular, internette kurdukları dolandırıcılık düzenleriyle hayranların hevesinden yararlanmaktan geri durmadı.

Siber güvenlik kuruluşu Kaspersky’nin uzmanları, truva atları, reklam yazılımları ve Cadılar Bayramı kostümlerine ait sahte teklifleri dahil olmak üzere Squid Game’i konu alan tehditleri mercek altına aldı.

KÖTÜ AMAÇLI YAZILIMLAR SQUID GAME BÖLÜMLERİNE GİZLENİYOR

Buna göre Eylül ve Ekim 2021 aylarında ‘web’de adında Squid Game geçen birkaç düzine kötü amaçlı dosyaya rastladı. Analiz edilen çoğu dosyada diğer kötü amaçlı programları yükleyebilen Truva atı indiricileri tespit edildi. Bunun yanında başka Truva atları ve reklam yazılımları da vardı.

Siber suçluların planlarından biri şu şekilde çalışıyordu: İddiaya göre kurbana serinin ilk oyununun animasyonlu bir versiyonu gösterilirken, aynı anda kullanıcılar çeşitli tarayıcılarından veri çalabilen bir Truva atı başlatıldı. Klasörlerden birinde sistem her yeniden başlatıldığında Truva atını başlatmak için kullanılabilecek bir kısayol da oluşturuldu.

Kaspersky ayrıca Squid Game'den yararlanan mobil kötü amaçlı yazılımlar da buldu. Kullanıcı, Squid Game'in bir bölümünü indirmeyi umarak Truva atını indiriyor. Uygulama cihazda başlatıldığında kontrol sunucusuyla iletişime geçerek görevlerin tamamlanmasını istiyor. Bu tarayıcıda bir sekme açmak veya kontrol sunucusundan alınan numaralara SMS göndermek olabiliyor. Bu Truva atı, diğer popüler uygulamalar, oyunlar ve kitaplar görüntüsü altında, resmi olmayan uygulama mağazalarında ve çeşitli portallarda dağıtılıyor.

SATILIK SQUID GAME TAKIMLARI…

Cadılar Bayramı'nda bu yıl kim hangi karakter olacak sorusunun popüler cevabı belli gibiydi. Siber suçlular da aynı şekilde düşündü ve bu amaçla Squid Game ile ilgili birçok sahte mağazanın ortaya çıktı gözlemlendi. Çoğu sahte mağaza oyuncuların dizide giydiği gibi kostümleri satın alma fırsatı sunuyor. Bu tür mağazalar kendilerini resmi olarak konumlandırıyor.

Ancak, bu tür sitelerden alışveriş yapan kullanıcıların ürünü alamama ve paralarını kaybetme riski var. Ayrıca kurbanlar siber suçlularla banka ve kişisel kimlik bilgilerini paylaşıyor. Çünkü alışveriş için kart ayrıntılarının, e-posta adresinin, ikametgah adresinin ve tam isim gibi kişisel verilerin sağlanması isteniyor.

ÇEVRİMİÇİ OYNAYIN, BANKA BİLGİLERİNİZ BAŞKALARININ ELİNE GEÇSİN!

Kaspersky uzmanları, Squid Game'i yayınlamayı teklif eden "klasik" kimlik avı sayfalarının yanı sıra, ana ödül olan 100 BNB'yi (Binance jeton) kazanmak için oyunun çevrimiçi bir versiyonunda rekabet etmeyi teklif eden birkaç sayfaya da rastladı. Söylemeye gerek yok: Oyuncu vaat edilen ödülü asla alamıyor, verilerini kaybediyor veya farkında olmadan kötü amaçlı yazılım indiriyor.

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Anton V. Ivanov, yaptıkları analiz ve sonuçlarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Squid Game’in cazibe haline gelmesi sadece bir zaman meselesiydi. Trend olan diğer tüm konularda olduğu gibi, siber suçlular da neyin işe yarayıp neyin yaramayacağı konusunda iyi bir önseziye sahiptir. 'Squid Game' heyecan verici olduğu için, diziye dair eşyalar satmayı teklif eden birçok kimlik avı sayfasını gözlemliyoruz. Diğerleri kullanıcıları şovdaki oyunları çevrimiçi oynamaya davet ediyor. Söylemeye gerek yok. Kurbanlar bu işin sonunda verilerini, paralarını kaybediyor ve cihazlarına kötü amaçlı yazılımlar yükleniyor. Kullanıcıların şovu izlemek veya ürün satın almak için kaynak ararken, web sitelerinin gerçekliğini kontrol etmeleri son derece önemli.”

KURBAN OLMAMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT EDİN

Siber güvenlik uzmanları, kötü niyetli programların ve dolandırıcılıkların kurbanı olmaktan kaçınmak için kullanıcılara şunları tavsiye ediyor:

- Kişisel verilerinizi girmeden önce web sitelerinin gerçekliğini kontrol edin ve film izlemek veya indirmek için yalnızca resmi web sayfalarını kullanın. URL biçimlerini ve şirket adı yazımlarını iki kez kontrol edin.

- İndirdiğiniz dosyaların uzantılarına dikkat edin. Bir video dosyasının uzantısı asla .exe veya .msi olmaz.

- Kötü amaçlı ekleri tanımlayan ve kimlik avı sitelerini engelleyen güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın.

- İçeriğin erken görüntülenmesini vaat eden bağlantılardan kaçının. İçeriğin gerçekliği hakkında herhangi bir şüpheniz varsa, bunu servis sağlayıcınıza danışın.