Squid Game: The Challenge yarışmacısı şaşırtıcı itiraflarda bulundu
Popüler Neftlix dizisinden uyarlanan Squid Game: The Challenge, gösterime girdiğinden beri adından söz ettirmeye devam ediyor. 456 gerçek yarışmacı 4,56 milyon dolarlık nakit ödül içim mücadele ediyor. Squid Game: The Challenge yarışmacılarından birisi geçtiğimiz günlerde yarışma hakkında şaşırtıcı itiraflarda bulundu
SQUİD GAME: THE CHALLENGE YARIŞMASIYLA İLGİLİ ŞAŞIRTICI AÇIKLAMALAR YAPTI
Güney Kore'nin rekor kıran dizisinden uyarlanan Squid Game: The Challenge spinoff'unda yarışmacılar 4,56 milyon dolarlık nakit ödül için mücadele ediyor.
Yarışmaya katılan 24 yaşındaki Dani Templet, tecrübesini Ayomikun Adekaiyero'ya anlattı. Floridalı yarışmacı, Squid Game: The Challenge'ı yaşam deneyimi edinmek, seyahat etmek ve yeni insanlarla tanışmak için fırsat olarak gördüğünü söyledi.
"ÇOK KORKUTUCUYDU"
Yarışmaya başvurduktan sonra 6 ay boyunca herhangi bir haber alamadığını anlatan yarışmacı, ilk oyun için sete gittiklerinde şahit olduklarının hiçbir şeye benzemediğini söyledi.
"Eşofmanlarımızın ve gömleklerimizin altına içinde bir sürü tüp ve mürekkep bulunan büyük bir yelek giydirdiler. Bir oyuncu elendiğinde mürekkep patlıyor ve ıslık sesi çıkıyordu. Çok korkutucuydu ve ilk duyduğumda vücudumun her bir parçasının irkildiğini hatırlıyorum" dedi.
Kırmızı Işık, Yeşil Işık oyununun gerçeküstü bir deneyim olduğunu söyleyen Templet, oyunun 6-7 saat sürdüğünü belirtti.
"YEMEK ZAMANLARI ZORLU GEÇİYORDU"
"Dizide görüldüğü gibi yemekleri yatakhanede yediklerini söyleyen Templet "Yemek zamanları zorlu geçiyordu. Bize verdikleri yemeklerden birinin tadı tam anlamıyla üzerine ketçap sürülmüş soğuk makarna gibiydi."
HANGİ ZAMANDA OLDUKLARINI ANLIYAMIYORLAR
"Ana odaya bağlı bir banyo ve tuvaletler vardı. Ancak bu 10 tuvaleti 200'den fazla kişiyle paylaşmak zorunda kalıyordunuz, hesabı siz yapın. Sanki festivaldeymiş gibi duş almak ve diş fırçalamak için sıraya giriyordunuz. Pencere ya da saat olmadığı için günün hangi saatinde olduğumuzu bilemiyorduk. Yatma vaktini ancak ışıkları kapatacakları zaman anlıyorduk" şeklinde açıklamalarda bulundu.
Templet ayrıca yarışmanın galibini bilmediğini söyledi "Parayı kimin kazandığı bana hiç söylenmedi, o yüzden öğrenmek için programı izlemem gerekiyor. Sonuçta yarışmayı kazanamamış olabilirim ama istediğim hayat tecrübesini edindim" dedi.
Kaynak: Independent Türkçe, Insider, Daily Mail