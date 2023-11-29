Squid Game: The Challenge yarışmacısı şaşırtıcı itiraflarda bulundu

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HANGİ ZAMANDA OLDUKLARINI ANLIYAMIYORLAR

"Ana odaya bağlı bir banyo ve tuvaletler vardı. Ancak bu 10 tuvaleti 200'den fazla kişiyle paylaşmak zorunda kalıyordunuz, hesabı siz yapın. Sanki festivaldeymiş gibi duş almak ve diş fırçalamak için sıraya giriyordunuz. Pencere ya da saat olmadığı için günün hangi saatinde olduğumuzu bilemiyorduk. Yatma vaktini ancak ışıkları kapatacakları zaman anlıyorduk" şeklinde açıklamalarda bulundu.