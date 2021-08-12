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St. Johnstone GS maçı ne zaman, saat kaçta? St. Johnstone GS rövanş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

St. Johnstone Galatasaray maçı için artık nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda İskoç ekibi St. Johnstone'la kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Cimbom, tur atlayabilmek için mutlak kazanmak zorunda...

St. Johnstone GS maçı ne zaman, saat kaçta? St. Johnstone GS rövanş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

St. Johnstone Galatasaray maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil etmek isteyen sarı kırmızlı ekibimiz, 3. ön eleme turu rövanş maçında İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak. İşte merakla beklenen St. Jhonstone Galatasaray maçına ilişkin bilgiler..

ST. JOHSNTONE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa Ligi eleme turu St. Johnstone Galatasaray maçında ilk düdük 12 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 21:00'de çalacak. Karşılaşma Spor Smart ekranlarında yayınlanacak.

GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray : İsmail Çipe, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Diagne, Mostafa.

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