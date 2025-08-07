St Patrick's - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında St. Patrick's ile karşı karşıya geliyor. Taraftarına Shakhtar Donetsk mağlubiyetini unutturmak isteyen siyah-beyazlılarda hedef, St. Patrick's saf dışı bırakıp adını bir üst tura yazdırmak. Beşiktaş, Avrupa kupalarında oynadığı 254 karşılaşmada 95 galibiyet, 49 beraberlik, 110 yenilgi yaşadı. Peki, "St Patrick's - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte St Patrick's - Beşiktaş maçı tarihi ve saati...
St Patrick's - Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Zorlu mücadele için bekleyiş sürerken, St Patrick's - Beşiktaş maçının yayınlanacağı kanal gündemi meşgul etmeye başladı. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında oynadığı 254 karşılaşmada 95 galibiyet, 49 beraberlik, 110 mağlubiyet yaşadı. Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem David Smajc yönetecek. Peki, "St Patrick's - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" İşte St Patrick's - Beşiktaş maçı tarihi ve saati...
ST PATRİCK'S BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
St Patrick's Beşiktaş UEFA Konferans Ligi maçı 7 Ağustos Perşembe bugün saat 21.45'te oynanacak.
ST PATRİCK'S BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Tallaght Stadı'nda oynanacak müsabaka S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Konferans Ligi 3. ön eleme turu Beşiktaş - St Patrick's rövanş maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Dolmabahçe'de oynanacak.
TURU GEÇEN PLAY-OFF'A YÜKSELECEK!
Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçında turu geçen takım adını play-off turuna yazdıracak. Temsilcimiz Beşiktaş, St. Patrick's'i elemesi halinde UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lausanne-Astana eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Muçi, Mario, Rafa Silva, Abraham
ST. PATRICK'S İKİ RAKİBİNİ SAF DIŞI BIRAKTI
İrlanda ekibi St. Patrick's, UEFA Konferans Ligi'ne ilk turdan itibaren başladı.
Birinci turda Litvanya ekibi Hegelmann'ı 1-0 ve 2-0'lık sonuçlarla eleyen St. Patrick's, ikinci turda Estonya takımı Kalju ile eşleşti.
Rakibini sahasındaki ilk maçta 1-0 yenen İrlanda temsilcisi, rövanşta normal süresini 2-1 geride tamamladığı karşılaşmanın uzatma devresinde 1 gol daha bularak avantajı eline aldı. St. Patrick's, deplasmanda 2-2 berabere biten mücadelenin ardından adını 3. eleme turuna yazdırdı.