Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor St Patrick's - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

        St Patrick's - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Konferans Ligi maçı Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

        Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında St. Patrick's ile karşı karşıya geliyor. Taraftarına Shakhtar Donetsk mağlubiyetini unutturmak isteyen siyah-beyazlılarda hedef, St. Patrick's saf dışı bırakıp adını bir üst tura yazdırmak. Beşiktaş, Avrupa kupalarında oynadığı 254 karşılaşmada 95 galibiyet, 49 beraberlik, 110 yenilgi yaşadı. Peki, "St Patrick's - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte St Patrick's - Beşiktaş maçı tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 19:18 Güncelleme: 07.08.2025 - 21:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        St Patrick's - Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Zorlu mücadele için bekleyiş sürerken, St Patrick's - Beşiktaş maçının yayınlanacağı kanal gündemi meşgul etmeye başladı. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında oynadığı 254 karşılaşmada 95 galibiyet, 49 beraberlik, 110 mağlubiyet yaşadı. Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem David Smajc yönetecek. Peki, "St Patrick's - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" İşte St Patrick's - Beşiktaş maçı tarihi ve saati...

        2

        ST PATRİCK'S BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

        St Patrick's Beşiktaş UEFA Konferans Ligi maçı 7 Ağustos Perşembe bugün saat 21.45'te oynanacak.

        3

        ST PATRİCK'S BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Tallaght Stadı'nda oynanacak müsabaka S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

        4

        RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

        Konferans Ligi 3. ön eleme turu Beşiktaş - St Patrick's rövanş maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Dolmabahçe'de oynanacak.

        5

        TURU GEÇEN PLAY-OFF'A YÜKSELECEK!

        Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçında turu geçen takım adını play-off turuna yazdıracak. Temsilcimiz Beşiktaş, St. Patrick's'i elemesi halinde UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lausanne-Astana eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

        6

        İŞTE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

        Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Muçi, Mario, Rafa Silva, Abraham

        7

        ST. PATRICK'S İKİ RAKİBİNİ SAF DIŞI BIRAKTI

        İrlanda ekibi St. Patrick's, UEFA Konferans Ligi'ne ilk turdan itibaren başladı.

        Birinci turda Litvanya ekibi Hegelmann'ı 1-0 ve 2-0'lık sonuçlarla eleyen St. Patrick's, ikinci turda Estonya takımı Kalju ile eşleşti.

        Rakibini sahasındaki ilk maçta 1-0 yenen İrlanda temsilcisi, rövanşta normal süresini 2-1 geride tamamladığı karşılaşmanın uzatma devresinde 1 gol daha bularak avantajı eline aldı. St. Patrick's, deplasmanda 2-2 berabere biten mücadelenin ardından adını 3. eleme turuna yazdırdı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Lübnan'dan kritik karar: Silahlar toplanacak
        Lübnan'dan kritik karar: Silahlar toplanacak
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Tekne faciasında yük gemisi kaptanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Tekne faciasında yük gemisi kaptanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        MİT’ten FETÖ mahrem imamına operasyon!
        MİT’ten FETÖ mahrem imamına operasyon!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Başbakanı ile görüştü
        Netanyahu'dan Gazze'nin tamamını işgal sinyali
        Netanyahu'dan Gazze'nin tamamını işgal sinyali
        Morata, İtalya yolcusu!
        Morata, İtalya yolcusu!
        Trafik tartışması aşiret kavgasına döndü!
        Trafik tartışması aşiret kavgasına döndü!
        Seri katil iddiasında Alman eski sevgili konuştu!
        Seri katil iddiasında Alman eski sevgili konuştu!
        Emlak vergisinde sert artış
        Emlak vergisinde sert artış
        ABD'deki kritik zirvede 'Zengezur' mutabakatı
        ABD'deki kritik zirvede 'Zengezur' mutabakatı
        Alzheimer tedavisinde 'lityum' umudu
        Alzheimer tedavisinde 'lityum' umudu
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        Cuesta için pazarlıklar sürüyor!
        Cuesta için pazarlıklar sürüyor!
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        4 ülkeye kesik attı
        4 ülkeye kesik attı
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası 78 milyar dolar
        Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası 78 milyar dolar