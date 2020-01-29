Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Haberlerİş-YaşamStarbucks'a koronavirüs darbesi - Haberler

Starbucks Çin'de 2 binden fazla mağaza kapatıyor

Starbucks, koronavirüs tehdidi nedeniyle Çin'de bulunan kafelerinin yarısından fazlasını geçici olarak kapattığını açıkladı. Küresel gelirinin yüzde 10'unu Çin'den kazanan Starbucks'ın ülkede 4 bin 300 mağazası bulunuyor. Gelişme sonrası Starbucks'ın hisseleri yüzde 5'in üzerinde düşerken salgının yayılmasını önlemek için McDonald's, KFC ve Pizza Hut da pek çok restoranını kapatacağını duyurdu. Nestle ek biyogüvenlik önlemleri aldı. İmalat sanayi de salgından etkilenirken Toyota üretimi durdurdu, Honda bölgedeki çalışanlarını tahliye ediyor

Starbucks McDonalds Çin
HABERTURK.COM

Çin'de yayılmaya devam eden koronavirüs ekonomiyi olan etkisini artırmaya devam ediyor. Turizm ve eğlence sektörünün ardından yeme içme sektörü de ülkenin bazı bölgelerinde gelen art arda kapatmalarla olumsuz etkilendi.

ABD merkezli dünyanın en büyük kahve zincirlerinden Starbucks, Çin'de bulunan 2 binden fazla mağazasını kapatacağını duyurmakla kalmadı finansal açıdan da durumun tehdit oluşturduğunu belirtti. 

Starbucks'tan yapılan açıklamada salı günü itibarıyla Çin'de bulunan yaklaşık 4 bin 300 kafenin yarısından fazlasının geçici olarak kapatıldığı duyuruldu.

 

ABD'den sonra en çok mağazanın bulunduğu Çin pazarı, Starbucks'ın küresel büyümesindeki en büyük itici güç olarak da biliniyor. 1999'da ilk Çin mağazasını Pekin'de açan Starbucks'ın toplam cirosu içerisindeki Çin payı yüzde 10 civarında.

STARBUCKS HİSSELERİ SERT DÜŞTÜ

Starbucks geçen yıl Çin'de 600'ün üzerinde mağaza açmış ve gelirini yüzde 13 artırarak 750 milyon dolar seviyesine çıkarmıştı. Gelişmelerin ardından NASDAQ'ta işlem gören Starbucks hisseleri düşüşe geçti. Beklenenden iyi gelen yıllık sonuçların ardından cuma günü 94 doları gören hisseler koronavirüs sonrası yüzde 5.7 düşerek 88.60 dolara indi. 

 

Çinli otoritelerin talebi sonrasında geçici olarak kapatılan mağazaların ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor ancak Wall Street kaynakları Starbucks'ın çeyreklik ve yıllık kâr öngörüsünü revize edebileceğini belirtiyor. 

Çin'de koronavirüs nedeniyle geçici olarak mekan kapatan yeme içme şirketleri Starbucks ile sınırlı değil. KFC, Pizza Hut, McDonald's gibi pek çok fast food zinciri de başta salgının en yoğun gözlendiği Wuhan kenti olmak üzere pek çok şehirde peş peşe faaliyetini durduruyor. 

McDonald's salgının merkezi olan Hubei eyaletindeki tüm operasyonunu durdururken civardaki 6 şehirde de faaliyetini askıya aldı. 

 

Gıda devi Nestle Çin'de bulunan tüm fabrika, ofis ve dağıtım merkezlerinde ek güvenlik önlemleri getirdi. İmalat sanayisine de sıçrayan koronavirüs krizi Toyota'nın ülkedeki üretimini durdurmasına neden oldu. Honda da işçilerini tahliye etti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Çin'in resmi verilerine göre koronavirüs nedeniyle ülkede 130'dan fazla insan hayatını kaybederken 6 bin kişinin enfekte olduğu belirtiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

British Airways Çin'e tüm uçuşlarını durdurdu
İŞ-YAŞAMBritish Airways Çin'e tüm uçuşları durdurdu
KGM'den 'Yavuz Sultan Selim' Köprüsü açıklaması
İŞ-YAŞAMKarayolları'ndan 'Üçüncü Köprü' açıklaması
Ekonomik güven endeksi 97,1 oldu
İŞ-YAŞAMEkonomik güven endeksi ocakta yükseldi
Doğuş Grubu, Atina'daki marinasını sattı
İŞ-YAŞAMDoğuş Grubu, Atina'daki marinasını sattı
İstanbul Havalimanı'na 6 yeni hava yolu şirketi daha geliyor
İŞ-YAŞAM6 yeni hava yolu şirketi daha geliyor
Kuveyt Türk’ten depremzedelere 1 milyon TL bağış
İŞ-YAŞAMKuveyt Türk’ten depremzedelere 1 milyon TL bağış
THY'den 2 yeni dış hat
İŞ-YAŞAMTHY'den 2 yeni dış hat
Koronavirüs kasayı vurdu, kumarhaneler kaybetti - Haberler
İŞ-YAŞAMBu kez kasa kaybetti
Amazon.com.tr desteğiyle Denizli'de KOBİ'lere e-ihracat eğitimi verildi
İŞ-YAŞAMAmazon destekli KOBİ'lere e-ihracat eğitimi
Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne geri sayım
İŞ-YAŞAMUludağ Ekonomi Zirvesi'ne geri sayım

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X