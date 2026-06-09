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        Haberler Ekonomi Otomobil Stellantis 1.3 milyon aracı geri çağırdı

        Stellantis 1.3 milyon aracı geri çağırdı

        Stellantis, 2021–2025 model Jeep Wrangler ve Gladiator araçlarını elektrikli hidrolik direksiyon pompasındaki kablolama sorunu nedeniyle geri çağırdı. 1.3 milyondan fazla araç etkilendiği geri çağırma kapsamında, araç sahiplerine güvenlik nedeniyle diğer araçlardan uzak park etmeleri uyarısı yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 16:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1.3 milyon aracı geri çağırdı

        Stellantis, dünya genelinde 1.3 milyondan fazla Jeep SUV ve kamyoneti, olası yangın riski nedeniyle geri çağırdığını duyurdu. Şirket, araç sahiplerini, sorun çözülene kadar araçlarını yapıların ve diğer araçların uzağına park etmeleri konusunda uyardı.

        Geri çağırma, 2021–2025 model yıllarına ait Jeep Wrangler ve Jeep Gladiator modellerini kapsıyor. Araçlarda elektrikli hidrolik direksiyon pompasının kablolamasındaki bir sorunun, nadir durumlarda yanıcı malzemelerin aşırı ısınmasına ve potansiyel olarak yangına yol açabileceği uyarısı yapıldı.

        Stellantis, geri çağırmanın yaklaşık 1 milyon 100 bin aracın ABD’de, 106 bin aracın Kanada’da, 23 bin aracın Meksika’da ve 125 bin civarında aracın diğer dünya pazarlarında geçerli olduğunu açıkladı.

        Şirket, geri çağırma kapsamında kablo tesisatının veya elektrikli hidrolik direksiyon pompasının kontrol edileceğini ve gerekirse onarılacağını ya da değiştirileceğini belirtti.

        Stellantis, geri çağırma onarımının en geç Temmuz ayına kadar tamamlanmasını hedefliyor.

        Şirket ayrıca, soruna bağlı olarak bildirilen bir yaralanma vakası olduğunu ancak herhangi bir kaza veya ölüm raporu bulunmadığını kaydetti.

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