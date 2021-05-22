Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobil
ABONE OL

Stellantis iPhone üreten şirket ile işbirliği yaptı

FCA vs PSA'nın birleşmesi ile kurulan Stellantis, Tayvanlı teknoloji şirketi Foxconn ile otomobil teknolojileri üzerinde işbirliğine gitti. İki şirket yüzde 50'şer ortaklı yapıyla ileri teknoloji yazılım ve dijital geliştirme şirketi Mobile Drive'u kurdu. Yapılan açıklamaya göre, Mobile Drive, sektördeki en gelişmiş araç içi ve bağlantılı otomobil teknolojilerinin pazara daha hızlı giriş yapmasını sağlayacak. Ayrıca, Mobile Drive'ın Stellantis ve diğer ilgilenen otomobil üreticilerine de bir otomotiv tedarikçisi olarak hizmet vereceği bildirildi. Tayvan merkezli Foxconn, Apple'ın akıllı telefonu iPhone'u üretmesi ile biliniyor

Stellantis iPhone üreten şirket ile işbirliği yaptı
HABERTURK.COM

FCA vs PSA'nın birleşmesi ile kurulan Stellantis, otomotiv sektöründeki küresel rekabette öne geçmek adına dikkat çeken bir adım attı. Buna göre, teknoloji şirketi Foxconn ile bağlantılı otomobiller ve yeni teknolojiler üzerinde işbirliğine giden Stellantis, Foxconn ile yüzde 50 ortaklı ileri teknoloji yazılım ve dijital geliştirme şirketi Mobile Drive'u kurdu.

Gelişmiş tüketici elektroniği, HMI arayüzleri ve araç içi kullanıcı deneyimlerini hedefleyen Mobile Drive'ın, Stellantis ile birlikte talep edildiği takdirde diğer otomobil üreticilerine de hizmet vereceği kaydedildi.

Tayvan merkezli Foxconn, Apple'ın akıllı telefonu iPhone'u üreterek küresel pazarda ün yapmıştı.

Stellantis İcra Kurulu Başkanı Carlos Tavares konuyla ilgili olarak, "Bugün, güzel tasarım veya yenilikçi teknoloji kadar önemli olan bir şey daha var, o da otomobillerimizin içindeki özelliklerin müşterilerimizin hayatını ne kadar iyileştirdiğidir. Yazılım, sektörümüz için stratejik bir atılımdır ve Stellantis, tıpkı elektrikli araç teknolojisinde olduğu gibi, sektörümüzün bir sonraki büyük evrimine işaret eden bağlanırlık özelliklerinin ve hizmetlerinin hızla geliştirilmesini sağlayacak bir şirket olan Mobile Drive ile liderlik etmeyi planlıyor" dedi.

'OTOMOBİLLER DAHA FAZLA YAZILIM ODAKLI OLACAK'

Foxconn Yönetim Kurulu Başkanı Young Liu da, "Geleceğin araçları giderek daha fazla yazılım odaklı ve yazılım tanımlı olacak. Günümüzde ve gelecekte müşteriler, sürücüleri ve yolcuları, içeride ve dışarıda araca bağlamak için giderek daha yazılım odaklı ve yaratıcı çözümler talep ediyor ve bekliyor. Mobile Drive; tasarımcılardan, yazılım ve donanım mühendislerinden oluşan ekiplerle bu beklentileri karşılayacak ve hatta ötesine geçecek. Bu ortak girişim, Foxconn’un dünya genelindeki tüketicilerin yaşam kalitesini iyileştirmek için akıllı teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanmasındaki küresel liderliğinin doğal bir uzantısıdır" diye konuştu.

Verilen bilgiye göre, Mobile Drive'ın tüm geliştirmeleri Stellantis ve Foxconn'un ortak mülkiyetinde olacak. Hollanda merkezli ortak girişim, Stellantis ve diğer ilgilenen otomobil üreticilerine yazılım çözümleri ve ilgili donanım sağlamak için rekabetçi teklifler veren bir otomotiv tedarikçisi olarak faaliyet gösterecek.

Mobile Drive'ın yapay zeka tabanlı uygulamalar, 5G, kablosuz güncelleme hizmetleri, e-ticaret fırsatları ve akıllı kokpit entegrasyonlarını içermesi beklenen yazılım yenilikleriyle bilgi-eğlence, telematik ve bulut hizmeti platformu geliştirmeye odaklanacağı da verilen bilgiler arasında.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bursa'dan 4 ayda 90 bin otomobil ihraç edildi
OTOMOBİLBursa'da günde 1100 aracı üretildi
Yeni Tucson'un Türkiye fiyatı açıklandı - haberler
OTOMOBİLTürkiye'ye 2 farklı motor ile geldi
Elektrikli araç satışları 2 milyon adedi geçti
OTOMOBİL16 yılda 2 milyon elektrikli araç sattı
Borusan Otomotiv Grubu’nda üst düzey atama
OTOMOBİLBorusan Oto'da üst düzey atama
Tesla Rusya pazarına açılmaya hazırlanıyor
OTOMOBİLTesla'dan Rusya hamlesi!
C3 5 yılda 1 milyon adet üretildi
OTOMOBİLCitroen'in en çok satılan modeli o oldu
Avrupa pazarında dikkat çeken büyüme
OTOMOBİLAvrupa pazarında dikkat çeken büyüme
Seat fabrikada robotları devreye aldı
OTOMOBİLÜretimi robotlara emanet etti
Fiat online araç satışına hız verdi
OTOMOBİLOtomobilleri uzaktan satmaya başladı
Batarya üretiminde 40 kat artış bekleniyor
OTOMOBİLBatarya üretimi 40 kat artacak!