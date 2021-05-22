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FCA vs PSA'nın birleşmesi ile kurulan Stellantis, otomotiv sektöründeki küresel rekabette öne geçmek adına dikkat çeken bir adım attı. Buna göre, teknoloji şirketi Foxconn ile bağlantılı otomobiller ve yeni teknolojiler üzerinde işbirliğine giden Stellantis, Foxconn ile yüzde 50 ortaklı ileri teknoloji yazılım ve dijital geliştirme şirketi Mobile Drive'u kurdu.

Gelişmiş tüketici elektroniği, HMI arayüzleri ve araç içi kullanıcı deneyimlerini hedefleyen Mobile Drive'ın, Stellantis ile birlikte talep edildiği takdirde diğer otomobil üreticilerine de hizmet vereceği kaydedildi.

Tayvan merkezli Foxconn, Apple'ın akıllı telefonu iPhone'u üreterek küresel pazarda ün yapmıştı.

Stellantis İcra Kurulu Başkanı Carlos Tavares konuyla ilgili olarak, "Bugün, güzel tasarım veya yenilikçi teknoloji kadar önemli olan bir şey daha var, o da otomobillerimizin içindeki özelliklerin müşterilerimizin hayatını ne kadar iyileştirdiğidir. Yazılım, sektörümüz için stratejik bir atılımdır ve Stellantis, tıpkı elektrikli araç teknolojisinde olduğu gibi, sektörümüzün bir sonraki büyük evrimine işaret eden bağlanırlık özelliklerinin ve hizmetlerinin hızla geliştirilmesini sağlayacak bir şirket olan Mobile Drive ile liderlik etmeyi planlıyor" dedi.

'OTOMOBİLLER DAHA FAZLA YAZILIM ODAKLI OLACAK'

Foxconn Yönetim Kurulu Başkanı Young Liu da, "Geleceğin araçları giderek daha fazla yazılım odaklı ve yazılım tanımlı olacak. Günümüzde ve gelecekte müşteriler, sürücüleri ve yolcuları, içeride ve dışarıda araca bağlamak için giderek daha yazılım odaklı ve yaratıcı çözümler talep ediyor ve bekliyor. Mobile Drive; tasarımcılardan, yazılım ve donanım mühendislerinden oluşan ekiplerle bu beklentileri karşılayacak ve hatta ötesine geçecek. Bu ortak girişim, Foxconn’un dünya genelindeki tüketicilerin yaşam kalitesini iyileştirmek için akıllı teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanmasındaki küresel liderliğinin doğal bir uzantısıdır" diye konuştu.

Verilen bilgiye göre, Mobile Drive'ın tüm geliştirmeleri Stellantis ve Foxconn'un ortak mülkiyetinde olacak. Hollanda merkezli ortak girişim, Stellantis ve diğer ilgilenen otomobil üreticilerine yazılım çözümleri ve ilgili donanım sağlamak için rekabetçi teklifler veren bir otomotiv tedarikçisi olarak faaliyet gösterecek.

Mobile Drive'ın yapay zeka tabanlı uygulamalar, 5G, kablosuz güncelleme hizmetleri, e-ticaret fırsatları ve akıllı kokpit entegrasyonlarını içermesi beklenen yazılım yenilikleriyle bilgi-eğlence, telematik ve bulut hizmeti platformu geliştirmeye odaklanacağı da verilen bilgiler arasında.