Stellantis lityum tedarikçisini buldu!

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Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep gibi markaları bünyesinde bulunduran Stellantis, enerji şirketi Vulcan Energy ile yeni hammadde tedarik anlaşmasını imzaladığını duyurdu.

Anlaşmanın, Vulcan’ın Avrupa'da Stellantis Grubu’nun elektrikli araçlarında kullanmak üzere, batarya için yeterli oranda lityum hidroksit tedarik etmesini kapsadığı aktarıldı.

Geçtiğimiz Temmuz ayında detaylandırılan Stellantis elektrikliye geçiş stratejisinin bir parçası olan anlaşmanın, beş yıllık bir süreyi kapsadığı kaydedildi. Sevkiyatların başlaması ise 2026 yılında öngörülüyor.

Vulcan beş yıllık anlaşma süresince, Stellantis’e minimum 81 bin metrik ton ve maksimum 99 bin metrik ton lityum hidroksit tedarik edecek.

Öte yandan, Stellantis, 2025 yılına kadar elektrikliye geçiş ve yazılım geliştirmeye 30 milyar euronun üzerinde yatırım yapmayı planlıyor.

Stellantis'in 14 araç markasının her birinin elektrikli çözümlerini sunmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, Vulcan’ın Almanya’nın Yukarı Ren Vadisi’ndeki Zero Carbon Lithium projesinin ise, fosil yakıt kullanmadan ve minimum su tüketimiyle, tuzlu sudan batarya kalitesinde lityum hidroksit üretmek için jeotermal enerji kullandığı bilgisi verildi. Bu işlemin, tedarik zincirindeki batarya metallerinin karbon üretimini azalttığı vurgulandı.