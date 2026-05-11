Stellantis, 2026 yılının ilk çeyreğinde net gelirini 2025’in aynı dönemine göre yüzde 6 artırarak 38.1 milyar Euro’ya çıkardığını açıkladı.

Artışta Kuzey Amerika başta olmak üzere tüm bölgelerdeki satış hacmi büyümesi etkili oldu. Şirketin net kârı 400 milyon Euro olarak gerçekleşirken, düzeltilmiş faaliyet geliri (AOI) 1 milyar Euro, AOI marjı ise yüzde 2.5 seviyesinde açıklandı.

Endüstriyel kullanılabilir likidite 44.1 milyar Euro oldu. Bu tutar, son 12 aylık net gelirlerin yüzde 28’ine karşılık geldi. Şirket böylece hedeflediği yüzde 25-30 likidite aralığında kaldı. Stellantis, Mart 2026’da toplam 5 milyar Euro tutarında hibrit sürekli tahvil ihracı gerçekleştirdi ve 2026 yılı finansal beklentilerini korudu.

REKLAM

Şirket, ilk çeyrek sonuçlarında temel finansal göstergelerde yıllık bazda artış kaydedildiğini açıkladı. Net gelirlerdeki yükselişte Kuzey Amerika ile Genişletilmiş Avrupa ve Ortadoğu Afrika bölgelerindeki büyüme etkili oldu. Net karın artışında ise satış hacmindeki yükseliş ve operasyonel performans yer aldı.

Stellantis’in düzeltilmiş faaliyet geliri 1 milyar Euro seviyesinde gerçekleşirken, AOI marjı yüzde 2.5 oldu. Şirket, üç dilimden oluşan toplam 5 milyar Euro’luk hibrit sürekli tahvil ihracıyla bilanço yapısını ve likidite esnekliğini güçlendirdi.

Ayrıca üretim ve kalite süreçlerine yönelik uygulamaların hızlandırıldığı belirtildi. 2025 yılında pazara sunulan ürünlerin ardından, 2026 yılı içinde 10 yeni model ve 6 yenilenen aracın piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Antonio Filosa, şirketin üç aylık finansal raporlama dönemine geçiş yaptığını belirterek, ilk çeyrek sonuçlarının sürdürülebilir ve karlı büyüme hedefi doğrultusunda atılan adımların ilk sonuçlarını yansıttığını söyledi. Filosa, 21 Mayıs’ta düzenlenecek Stellantis Investor Day etkinliğinde şirketin yaklaşımına ilişkin daha fazla detay paylaşacaklarını ifade etti.

REKLAM

STELLANTIS'TEN BÖLGESEL PAZARLARDA SATIŞ VE PAZAR PAYI ARTIŞI

Kuzey Amerika’da satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 arttı. ABD’de satışlar yüzde 4, Kanada’da yüzde 15, Meksika’da ise yüzde 19 yükseldi. ABD otomotiv pazarı yüzde 6 daralırken Stellantis’in pazar payı 80 baz puan artarak yüzde 7,9’a çıktı. Bu artışta, satışları yaklaşık yüzde 20 yükselen Ram Trucks etkili oldu. Ayrıca yeni Jeep Cherokee, Jeep Grand Cherokee, Jeep Grand Wagoneer ve Dodge Charger SIXPACK modelleri bayilerde satışa sunuldu.

Genişletilmiş Avrupa’da satışlar yüzde 5 arttı. Leapmotor dahil edildiğinde artış yüzde 8 oldu. Büyümede İtalya, Almanya ve İspanya pazarları etkili oldu. EU30 pazar payı yüzde 17,5’e yükselirken, Leapmotor dahil edildiğinde oran yüzde 18,1 olarak gerçekleşti. Büyümede bataryalı elektrikli araçlar, hibrit ve içten yanmalı motorlu araçlardan oluşan ürün gamı etkili oldu. Fiat Grande Panda ICE modelinin yanı sıra Citroën C5 Aircross ve Jeep Compass modelleri pazara sunuldu. Şirket, EU30 hafif ticari araç segmentinde yüzde 28,7 pazar payı elde etti. Leapmotor ise İtalya’daki bataryalı elektrikli araç segmentinde ilk sıraya yükseldi.

Güney Amerika’da satışlar yüzde 1 arttı. Leapmotor dahil edildiğinde artış yüzde 2 oldu. Şirketin bölgesel pazar payı yüzde 21,1 olarak gerçekleşti. Brezilya ve Arjantin’de yüzde 28,9 pazar payı elde edildi. Yeni Ram Dakota, Jeep Renegade MCA, Jeep Commander MHEV ve Leapmotor B10 modelleri piyasaya sunuldu. Hafif ticari araç segmentinde pazar payı yüzde 33,8 olarak açıklandı.

Ortadoğu ve Afrika’da satışlar yatay seyrederken, şirketin pazar payı 50 baz puan artarak yüzde 11,5 oldu. Artışta Cezayir ve Türkiye pazarlarındaki performans etkili oldu. Türkiye’de Jeep Compass ve yenilenen Peugeot 408 modelleri satışa sunuldu.