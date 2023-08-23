Hatta Hawking, partiye gelmek isteyen zaman yolcularının zamanda veya uzayda kaybolmasını engellemek için GPS koordinatları bile verdi.

Stephen Hawking, 2009 yılında zaman yolculuğuna dair ilginç bir deney gerçekleştirdi. Bilim insanı, geriye doğru zaman yolculuğu diye bir şeyin olmadığını ispatlamak için zaman yolcuları adına Cambridge Üniversitesi'nde bir parti düzenledi.

Hawking, deneysel tasarımın kritik bir bileşeni olarak; parti bitene kadar davetiyelerin hiçbirini göndermedi: Bu nedenle yalnızca zamanda geriye yolculuk yapabilenler katılabilecekti. Davetiyede "Zaman Yolcuları için düzenlenen resepsiyona içtenlikle davetlisiniz" yazıyordu.

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Ancak tüm parti hazırlıklarına rağmen hiç kimse partiye katılmadı. Önemli olan da buydu.

Hawking, 2012'de Seattle Bilim Festivali'nde gazetecilere verdiği demeçte, "Zaman yolculuğunun mümkün olmadığına dair deneysel kanıtlarım var" dedi. "Zaman yolcuları için bir parti verdim ancak davetiyeleri parti sonrasına kadar göndermedim. Uzun zaman oldu ama kimse gelmedi."

Fotoğraf: AA