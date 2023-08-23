Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Stephen Hawking'in zaman yolcuları için verdiği deneysel partiye kimse gelmedi

        Stephen Hawking zaman yolcuları için deneysel bir parti verdi ama kimse gelmedi

        Mart 2018'de, 76 yaşındayken aramızdan ayrılan ve yüzyılın en büyük bilim insanlarından biri olarak kabul edilen Stephen Hawking, 2009 yılında zaman yolcuları için bir parti verdi ancak partiye kimse katılmadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 21:42 Güncelleme: 24.08.2023 - 09:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Stephen Hawking, 2009 yılında zaman yolculuğuna dair ilginç bir deney gerçekleştirdi. Bilim insanı, geriye doğru zaman yolculuğu diye bir şeyin olmadığını ispatlamak için zaman yolcuları adına Cambridge Üniversitesi'nde bir parti düzenledi.

        Hatta Hawking, partiye gelmek isteyen zaman yolcularının zamanda veya uzayda kaybolmasını engellemek için GPS koordinatları bile verdi.

        Fotoğraf: EPA

        2

        Hawking, deneysel tasarımın kritik bir bileşeni olarak; parti bitene kadar davetiyelerin hiçbirini göndermedi: Bu nedenle yalnızca zamanda geriye yolculuk yapabilenler katılabilecekti. Davetiyede "Zaman Yolcuları için düzenlenen resepsiyona içtenlikle davetlisiniz" yazıyordu.

        Fotoğraf: AP

        3

        Ancak tüm parti hazırlıklarına rağmen hiç kimse partiye katılmadı. Önemli olan da buydu.

        Hawking, 2012'de Seattle Bilim Festivali'nde gazetecilere verdiği demeçte, "Zaman yolculuğunun mümkün olmadığına dair deneysel kanıtlarım var" dedi. "Zaman yolcuları için bir parti verdim ancak davetiyeleri parti sonrasına kadar göndermedim. Uzun zaman oldu ama kimse gelmedi."

        Fotoğraf: AA

        4

        Hawking, zaman yolculuğunun kesin olarak olmadığını söylemiyordu ancak fikirle ilgili birçok anlaşılmaz nokta olduğunu düşünüyordu. Ancak yine de Hawking, bir gün zaman yolculuğunun mümkün olması halinde, gerçek davetlilerin partiye katılacağını umduğunu söyledi.

        Fotoğraf: EPA

        Kaynak: Mashable

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem!
        Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem!
        Çanakkale'de yangınla mücadele sürüyor
        Çanakkale'de yangınla mücadele sürüyor
        Prigojin'in bulunduğu uçak düştü: Rusya'dan açıklama geldi mi?
        Prigojin'in bulunduğu uçak düştü: Rusya'dan açıklama geldi mi?
        Fenerbahçe transferi duyurdu!
        Fenerbahçe transferi duyurdu!
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasasına kolaylık geliyor
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasasına kolaylık geliyor
        Putin askerlere seslendi: Gurur duyuyorum
        Putin askerlere seslendi: Gurur duyuyorum
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Hakemin maaş zammına ne olacak?
        Hakemin maaş zammına ne olacak?
        Wagner liderinin uçağı düştü
        Wagner liderinin uçağı düştü
        Buruk açıkladı: "Teklifler var"
        Buruk açıkladı: "Teklifler var"
        42 ilin jandarma komutanı değişti
        42 ilin jandarma komutanı değişti
        Doğu Karadeniz'de yağmur, güneyde sıcak hava
        Doğu Karadeniz'de yağmur, güneyde sıcak hava
        Katil eş aranıyor! Dehşetin tanığı 11 yaşında!
        Katil eş aranıyor! Dehşetin tanığı 11 yaşında!
        Japonya'da nükleer atık suyun tahliyesi başladı
        Japonya'da nükleer atık suyun tahliyesi başladı
        Cinayet perdesi aralandı! Katili arkadaşı!
        Cinayet perdesi aralandı! Katili arkadaşı!
        "Birlikte değiliz"
        "Birlikte değiliz"
        Bugün gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
        Bugün gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        Kanseri yenmişti, balkonda isabet eden kurşunla öldü
        Kanseri yenmişti, balkonda isabet eden kurşunla öldü
        Galatasaray son nefeste kazandı!
        Galatasaray son nefeste kazandı!