        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Steven Caulker, İlhan Palut'un ekibine dahil oldu - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Steven Caulker, İlhan Palut'un ekibine dahil oldu

        Konyaspor, Steven Caulker ile sözleşme imzaladı. Teknik Direktör İlhan Palut'un teknik ekibine dahil olan Caulker, yardımcı antrenör olarak görev yapacak.

        Giriş: 18.02.2026 - 18:20 Güncelleme: 18.02.2026 - 18:20
        Caulker, İlhan Palut'un ekibine dahil oldu
        Konyaspor'da İngiliz vatandaşı Sierra Leone eski milli takım futbolcusu Steven Caulker, teknik direktör İlhan Palut'un teknik ekibine dahil oldu.

        Futbolculuk kariyerine Tottenham altyapısından başlayan Caulker; kariyerinde Liverpool, Southampton, Cardiff City gibi kulüplerde 100’den fazla Premier Lig maçına çıktı.

        Steven Caulker, Süper Lig'de ise Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Karagümrük formaları giydi.

        Son olarak 2025 yılında İzlanda temsilcisi Stjarnan'da transfer olan Caulker, bu kulüpte hem futbolcu hem de yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Steven Caulker'a hoş geldin diyor, görevinde başarılar dileriz" denildi.

