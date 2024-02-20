AİLE DESTEK ÖDEMESİ ZAMLANDI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Destek Programı ile ilgili henüz bir zam ve ödeme tarihi açıklamadı. Resmi bir duyuru yapıldığında, haberimizde zam miktarı ve ödeme tarihi hakkında detaylı bilgi verilecektir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konu hakkında şu açıklamayı yaptı: "Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırıyoruz ve sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz."