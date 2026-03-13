Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Süleyman Hurma: Lige tutunmak için kendi adımıza böyle bir sürprize ihtiyacımız vardı

        Süleyman Hurma: Lige tutunmak için kendi adımıza böyle bir sürprize ihtiyacımız vardı

        Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde ligde tutunabilmek için kendileri adına böyle bir sürprize ihtiyaç duyduklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 23:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Lige tutunmak için sürprize ihtiyacımız vardı"

        Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Fenerbahçe’yi 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Açıkça konuşmak gerekirse puan durumundaki yerimiz vahim ve kötü. Bu sezon istediğimiz ivmeyi yakalayamadık. Aslında Ankara'da oynadığımız Gençlerbirliği maçı hariç bütün maçlarda oyuna ortaktık. Maalesef istediğimiz sonuçlar olmadı. Bugün rakibe hiç pozisyon vermedik. Lige tutunmak için kendi adımıza böyle bir sürprize ihtiyacımız vardı. Bu sebeple çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

        "BUNDAN SONRAKİ MAÇLARDA DA BENZER ŞEYLER YAPMAK ZORUNDAYIZ"

        Galibiyete rağmen halen ligde son sırada olduklarını hatırlatan Hurma, "Ben diğer tarafa bakmamaya çalışıyorum. Oraya bakınca motivasyonumu kaybederim. Biz ligin en altındayız. Oyuncularla konuştuk hep, biz hazır olabilirsek bize şans mutlaka gelecek dedik. Önemli olan bizim hazır olmamızdı. Bugün hazırdık ve şansımızı değerlendirdik. Bundan sonraki maçlarda da benzer şeyler yapmak zorundayız. Şu anda diğer rakiplerimize bakarsak en dezavantajlı olan takım biziz" diye konuştu.

        "TOPLUM HAKEMLERİN HAKSIZLIK YAPMASINI İSTİYOR, ONLAR DA YAPIYOR"

        Müsabakada ilk yarısında kırmızı-siyahlı ekibin penaltı beklediği pozisyonla ilgili de düşüncelerini paylaşan Başkan Hurma, "Bu hakemler bizim hakemlerimiz. Ama Türkiye'de bütün takımlara karşı maç yönetmek imkansız. Türkiye'de herkes haksızlık istiyor. Herkes kendisine haksızlık istiyor. Bu çocuklar da bizim çocuklarımız olduğuna göre herkesin istediğini veriyor. Adalet istiyor isek, doğru rekabetin sağlanması için mücadele etmemiz gerekiyor. Ne söylesek bir yere çekiliyor. 35 senedir ben konuşuyorum. Hep zayıf olan, mazlum olan tarafta oldum. Sert konuştum, iyi konuştum, düşünce ürettim ama bazı şeyleri değiştirmek çok zor. Çünkü toplum hakemlerin haksızlık yapmasını istiyor, onlar da yapıyor. Kimse adalet falan demesin" cümlelerine yer verdi.

