Süleyman Hurma: Lige tutunmak için kendi adımıza böyle bir sürprize ihtiyacımız vardı

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Fenerbahçe’yi 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Açıkça konuşmak gerekirse puan durumundaki yerimiz vahim ve kötü. Bu sezon istediğimiz ivmeyi yakalayamadık. Aslında Ankara'da oynadığımız Gençlerbirliği maçı hariç bütün maçlarda oyuna ortaktık. Maalesef istediğimiz sonuçlar olmadı. Bugün rakibe hiç pozisyon vermedik. Lige tutunmak için kendi adımıza böyle bir sürprize ihtiyacımız vardı. Bu sebeple çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"BUNDAN SONRAKİ MAÇLARDA DA BENZER ŞEYLER YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Galibiyete rağmen halen ligde son sırada olduklarını hatırlatan Hurma, "Ben diğer tarafa bakmamaya çalışıyorum. Oraya bakınca motivasyonumu kaybederim. Biz ligin en altındayız. Oyuncularla konuştuk hep, biz hazır olabilirsek bize şans mutlaka gelecek dedik. Önemli olan bizim hazır olmamızdı. Bugün hazırdık ve şansımızı değerlendirdik. Bundan sonraki maçlarda da benzer şeyler yapmak zorundayız. Şu anda diğer rakiplerimize bakarsak en dezavantajlı olan takım biziz" diye konuştu.

"TOPLUM HAKEMLERİN HAKSIZLIK YAPMASINI İSTİYOR, ONLAR DA YAPIYOR"

Müsabakada ilk yarısında kırmızı-siyahlı ekibin penaltı beklediği pozisyonla ilgili de düşüncelerini paylaşan Başkan Hurma, "Bu hakemler bizim hakemlerimiz. Ama Türkiye'de bütün takımlara karşı maç yönetmek imkansız. Türkiye'de herkes haksızlık istiyor. Herkes kendisine haksızlık istiyor. Bu çocuklar da bizim çocuklarımız olduğuna göre herkesin istediğini veriyor. Adalet istiyor isek, doğru rekabetin sağlanması için mücadele etmemiz gerekiyor. Ne söylesek bir yere çekiliyor. 35 senedir ben konuşuyorum. Hep zayıf olan, mazlum olan tarafta oldum. Sert konuştum, iyi konuştum, düşünce ürettim ama bazı şeyleri değiştirmek çok zor. Çünkü toplum hakemlerin haksızlık yapmasını istiyor, onlar da yapıyor. Kimse adalet falan demesin" cümlelerine yer verdi.