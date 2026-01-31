Habertürk
        Sultanlar Ligi'nde dev derbi: Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Medicana - Voleybol Haberleri

        Sultanlar Ligi'nde dev derbi: Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Medicana

        Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi'nin 19. haftasındaki derbi maçta yarın kozlarını paylaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 13:36 Güncelleme: 31.01.2026 - 13:36
        Filede dev derbi: G.Saray-F.Bahçe
        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasındaki derbi maçta Galatasaray Daikin, yarın sahasında Fenerbahçe Medicana ile karşılaşacak.

        Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi Seçkin Yener ve Uğur Ateş hakem ikilisi yönetecek.

        Ligdeki 18 maçta 15 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli ekip, 47 puanla ikinci sırada yer alıyor.

        Sarı-kırmızılar ise 13 galibiyet, 5 yenilgi sonucunda 41 puanla 5. sırada bulunuyor.

        Sezonun ilk yarısındaki iki takımın maçını Fenerbahçe Medicana, 3-2 kazandı.

