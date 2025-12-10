Sultanlar Ligi'nde dev maç: Fenerbahçe Medicana - VakıfBank
Vodafone Sultanlar Ligi'nin iki güçlü ekibi Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank, 10. hafta maçında yarın karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank, yarın akşam karşı karşıya gelecek.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
İki takım da ligde 9'da 9 yaparak namağlup şekilde yollarına devam ederken VakıfBank, lider konumda yer alıyor.
Son olarak AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya geldikleri maçta sarı-lacivertliler, VakıfBank'ı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.