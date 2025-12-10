Habertürk
        Sultanlar Ligi'nde dev maç: Fenerbahçe Medicana - VakıfBank - Voleybol Haberleri

        Sultanlar Ligi'nde dev maç: Fenerbahçe Medicana - VakıfBank

        Vodafone Sultanlar Ligi'nin iki güçlü ekibi Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank, 10. hafta maçında yarın karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 10:42 Güncelleme: 10.12.2025 - 11:20
        Sultanlar Ligi'nde dev maç: F.Bahçe-VakıfBank
        Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank, yarın akşam karşı karşıya gelecek.

        Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

        İki takım da ligde 9'da 9 yaparak namağlup şekilde yollarına devam ederken VakıfBank, lider konumda yer alıyor.

        Son olarak AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya geldikleri maçta sarı-lacivertliler, VakıfBank'ı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.

