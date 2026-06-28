SÜPER LİG BAŞLANGIÇ TARİHİ: Trendyol Süper Lig 2026 - 2027 sezonu ne zaman başlıyor? Süper Lig'in ilk maçı ne zaman oynanacak?
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı profesyonel lig takvimiyle birlikte yeni sezonun başlangıç tarihi netleşti. Kulüpler transfer çalışmalarını ve kamp hazırlıklarını sürdürürken, futbolseverler de sezonun ilk düdüğünün ne zaman çalacağını merak ediyor. Peki, Süper Lig 2026-2027 sezonu ne zaman başlayacak, ilk maç hangi tarihte oynanacak? İşte yeni sezona dair maç takvimi ve merak edilen ayrıntılar...
Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun başlamasına kısa süre kala futbol heyecanı yeniden yükseldi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan profesyonel lig takvimiyle birlikte yeni sezonun açılış tarihi de belli oldu. Takımlar bir yandan transfer dönemini hareketli geçirirken, diğer yandan sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Taraftarlar ise Süper Lig’de ilk maçın ne zaman oynanacağını araştırıyor. Peki, 2026-2027 Süper Lig sezonu hangi tarihte başlayacak, sezonun ilk karşılaşması ne zaman yapılacak? İşte yeni sezona ilişkin takvim detayları...
TRENDYOL SÜPER LİG 2026 - 2027 SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan sezon planlamasıyla birlikte Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun başlangıç tarihi netleşti. Buna göre yeni sezon, 14 Ağustos 2026 Cuma akşamı oynanacak açılış karşılaşmasıyla resmen başlayacak.
SÜPER LİG 2026 - 2027 SEZONU MAÇ TAKVİMİ
- Sezon Başlangıcı: 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026
- İlk Yarı Sonu: 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026