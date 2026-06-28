SÜPER LİG BAŞLANGIÇ TARİHİ: Trendyol Süper Lig 2026 - 2027 sezonu ne zaman başlıyor? Süper Lig'in ilk maçı ne zaman oynanacak?

Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun başlamasına kısa süre kala futbol heyecanı yeniden yükseldi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan profesyonel lig takvimiyle birlikte yeni sezonun açılış tarihi de belli oldu. Takımlar bir yandan transfer dönemini hareketli geçirirken, diğer yandan sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Taraftarlar ise Süper Lig’de ilk maçın ne zaman oynanacağını araştırıyor. Peki, 2026-2027 Süper Lig sezonu hangi tarihte başlayacak, sezonun ilk karşılaşması ne zaman yapılacak? İşte yeni sezona ilişkin takvim detayları...