        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 12:19 Güncelleme: 15.01.2026 - 12:19
        Trendyol Süper Lig'de 18. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde 18. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

        17 Ocak Cumartesi:

        17.00 RAMS Başakşehir - Fatih Karagümrük: Yasin Kol

        20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

        18 Ocak Pazar:

        14:30 Kasımpaşa - Antalyaspor: Halil Umut Meler

        17:00 Gençlerbirliği - Samsunspor: Kadir Sağlam

        17:00 Kocaelispor - Trabzonspor: Adnan Deniz Kayatepe

        20:00 Alanyaspor - Fenerbahçe: Mehmet Türkmen

        19 Ocak Pazartesi:

        17:00 Konyaspor - Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay

        20:00 Beşiktaş - Kayserispor: Ozan Ergün

        20:00 Göztepe - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

        Ana Haber Bülteni - 10 Ocak 2026 (Halep'te Kontrol Sağlandı Mı?)

        Çatışmaların ardından Halep. Suriye ordusu kentte kontrolü sağladı, neler yaşanıyor? Mahkeme salonundaki cinayet davası. Başı kuryelerle dertte olan adam. Caretta Tuba doyasıya gezdi. Ana Haber Bülteni'ni Ayşe Süberker sundu.

