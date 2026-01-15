Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı!
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde 18. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:
17 Ocak Cumartesi:
17.00 RAMS Başakşehir - Fatih Karagümrük: Yasin Kol
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır
18 Ocak Pazar:
14:30 Kasımpaşa - Antalyaspor: Halil Umut Meler
17:00 Gençlerbirliği - Samsunspor: Kadir Sağlam
17:00 Kocaelispor - Trabzonspor: Adnan Deniz Kayatepe
20:00 Alanyaspor - Fenerbahçe: Mehmet Türkmen
19 Ocak Pazartesi:
17:00 Konyaspor - Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay
20:00 Beşiktaş - Kayserispor: Ozan Ergün
20:00 Göztepe - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan