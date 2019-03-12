Süper Lig'de 2. yarının puan tablosu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli takıma döndüğü imza töreninde, ligin 2. yarısında puan tablosunun zirvesinde yer alacaktı. Geride kalan 8 haftada nasıl bir sonuç oluştu? Hangi takımlar sürpriz yaptı? İşte detaylar...