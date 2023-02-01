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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri

Futbolda ara transfer dönemi 12 Ocak itibarıyla başladı. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızışırken, kadrolarını güçlendirmek isteyen takımlar, ara transfer dönemini başlamasıyla transfer çalışmalarına başladı. Ara transfer dönemi 8 Şubat'ta sona erecek. İşte Süper Lig'de ara transfer döneminde gelenler - gidenler...

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  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Samet Akaydın

    Adana Demirspor > Fenerbahçe
  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Sofiane Feghouli > Fatih Karagümrük
  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Burak Bekaroğlu > Hatayspor
  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Andrea Bertolacci > Fatih Karagümrük
  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Doğukan Sinik

    Hull City > Antalyaspor
  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Oğulcan Çağlayan

    Galatasaray > Pendikspor
  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Wout Weghorst

    Beşiktaş > Manchester United
  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Francisco Montero

    Beşiktaş > Hamburg
  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Yusuf Erdoğan

    Trabzonspor > Adana Demirspor
  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Berke Özer

    Eyüpspor > Ümraniyespor
  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Mert Çetin

    Hellas Verona > Adana Demirspor
  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Alexandru Epureanu

    Başakşehir FK > Ümraniyespor
  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Helton Leite

    Benfica > Antalyaspor
  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Jason Lokilo

    Sparta Rotterdam > İstanbulspor
  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Erdal Rakip

    Malmö FF > Antalyaspor
  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Vincent Aboubakar

    Al Nassr > Beşiktaş
  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Edgar Ie > Başakşehir FK
  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Federico Macheda

    MKE Ankaragücü > APOEL Nicosia
  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Youssouf Ndayishimiye

    Başakşehir FK > Nice
  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Soner Aydoğdu

    Antalyaspor > Samsunspor
  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Jeremy Dudziak

    Greuther Fürth > Hatayspor
  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Samu Saiz

    Girona > Sivasspor
  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Caner Erkin > Başakşehir FK
  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Mounir Chouiar

    Başakşehir FK > Kasımpaşa
  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Cherif Ndiaye

    Shanghai Port > Adana Demirspor
  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Bruma

    Fenerbahçe > Sporting Braga
  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Alin Tosca

    Gaziantep FK > Benevento
  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Eden Karzev

    Maccabi Netanya > Başakşehir FK
  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Jayden Oosterwolde

    Parma > Fenerbahçe
  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Dia Saba

    Sivasspor > Maccabi Haifa
  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Olarenwaju Kayode

    Shakhtar Donetsk > Ümraniyespor
  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Kaan Ayhan

    Sassuolo > Galatasaray
  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Tolga Ciğerci

    MKE Ankaragücü > Hertha Berlin
  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Emre Demir

    Barcelona > Fenerbahçe
  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Patrick van Aanholt

    Galatasaray > PSV Eindhoven
  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Zymer Bytyqi

    Konyaspor > Olimpiakos
  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Raoul Petretta

    Kasımpaşa > Kanada MLS
  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Jeffrey Bruma

    Kasımpaşa > Heerenveen
  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Jordy Caicedo

    Tigres UANL > Sivasspor
  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Britt Assombalonga

    Adana Demirspor > Watford FC
  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Bruno Rodrigues

    SC Braga > Karagümrük
  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Federico Macheda

    Ankaragücü > APOEL Nikosia
  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Emrehan Gedikli

    Trabzonspor > A. Lustenau
  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Yaroslav Rakitskyi

    Adana Demirspor > Shakhtar D.
  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Mahamadou Ba

    Adana Demirspor > İstanbulspor
  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Gökdeniz Bayrakdar

    Antalyaspor > Bodrumspor
  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Jose Carlos Marafona

    Alanyaspor > Paços Ferreira
  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Haris Seferovic

    Galatasaray > Celta Vigo
  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Shaocong Wu

    Guangzhou FC > Başakşehir
  • Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler

    Francis Nzaba

    Başakşehir > Dinamo Tiflis

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