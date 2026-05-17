Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi: İşte görünüm!
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu 34. hafta maçlarıyla sona erdi. Antalyaspor, Kocaelispor'u mağlup etmesine rağmen 32 puanla lige veda eden son takım oldu. Şampiyon Galatasaray sezonu mağlubiyetle kapatırken, Fenerbahçe ise Eyüpspor karşısında galibiyeti koruyamadı. Son hafta sonuçlarının ardından Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor ligde kalmayı başardı.
Trendyol Süper Lig'de 34. haftayla birlikte 2025-2026 sezonu tamamlandı.
Küme düşen son takımın belli olacağı haftada Antalyaspor, Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmesine rağmen 32 puanla Süper Lig'e veda eden son takım oldu.
Sezonun kapanış gününde oynanan maçlarda şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Galatasaray, Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 yenilirken, Trabzonspor da Gençlerbirliği'ne 3-0 kaybetti.
Fenerbahçe 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 öne geçse de Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından küme düşme tehlikesi yaşayan Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor ligde kalmayı başardı.
SONUÇLAR
Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 2-2
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor: 2-1
Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: 1-2
Samsunspor-Göztepe: 3-0
Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: 2-1
Fenerbahçe-ikas Eyüpspor: 3-3
Kasımpaşa-Galatasaray: 1-0
Hesap.com Antalyaspor-Kocaelispor: 1-0
Trabzonspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: 0-3