        Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi: İşte görünüm!

        Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi: İşte görünüm!

        Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu 34. hafta maçlarıyla sona erdi. Antalyaspor, Kocaelispor'u mağlup etmesine rağmen 32 puanla lige veda eden son takım oldu. Şampiyon Galatasaray sezonu mağlubiyetle kapatırken, Fenerbahçe ise Eyüpspor karşısında galibiyeti koruyamadı. Son hafta sonuçlarının ardından Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor ligde kalmayı başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 22:32 Güncelleme:
        Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi!

        Trendyol Süper Lig'de 34. haftayla birlikte 2025-2026 sezonu tamamlandı.

        Küme düşen son takımın belli olacağı haftada Antalyaspor, Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmesine rağmen 32 puanla Süper Lig'e veda eden son takım oldu.

        Sezonun kapanış gününde oynanan maçlarda şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Galatasaray, Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 yenilirken, Trabzonspor da Gençlerbirliği'ne 3-0 kaybetti.

        Fenerbahçe 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 öne geçse de Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından küme düşme tehlikesi yaşayan Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor ligde kalmayı başardı.

        SONUÇLAR

        Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 2-2

        Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor: 2-1

        Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: 1-2

        Samsunspor-Göztepe: 3-0

        Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: 2-1

        Fenerbahçe-ikas Eyüpspor: 3-3

        Kasımpaşa-Galatasaray: 1-0

        Hesap.com Antalyaspor-Kocaelispor: 1-0

        Trabzonspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: 0-3

        PUAN DURUMU

        O G B M A Y Av. P
        1.GALATASARAY 34 24 5 5 77 30 47 77
        2.FENERBAHÇE 34 21 11 2 77 37 40 74
        3.TRABZONSPOR 34 20 9 5 61 39 22 69
        4.BEŞİKTAŞ 34 17 9 8 59 40 19 60
        5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 34 16 9 9 58 35 23 57
        6.GÖZTEPE 34 14 13 7 42 32 10 55
        7.SAMSUNSPOR 34 13 12 9 46 45 1 51
        8.ÇAYKUR RİZESPOR 34 10 11 13 46 52 -6 41
        9.TÜMOSAN KONYASPOR 34 10 10 14 43 50 -7 40
        10.KOCAELİSPOR 34 9 10 15 26 38 -12 37
        11.CORENDON ALANYASPOR 34 7 16 11 41 41 0 37
        12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 34 9 10 15 43 58 -15 37
        13.KASIMPAŞA 34 8 11 15 33 49 -16 35
        14.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ 34 9 7 18 36 47 -11 34
        15.İKAS EYÜPSPOR 34 8 9 17 33 48 -15 33
        16.HESAP.COM ANTALYASPOR 34 8 8 18 33 55 -22 32
        17.ZECORNER KAYSERİSPOR 34 6 12 16 27 62 -35 30
        18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 34 8 6 20 31 54 -23 30
