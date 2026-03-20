Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 27. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak yayınladı.

Kayıtlarda Fenerbahçe-Gaziantep FK karşılaşmasındaki penaltı pozisyonu yer aldı.

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçında penaltı verilen pozisyon:

VAR: VAR konuşuyor.

Kadir Sağlam: Dinliyorum.

VAR: Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Temas anını göstereceğim. Eli kafasının üstünde.

Kadir Sağlam: Evet geldim, teması görüyorum. Normal akıt. Tamam, eller yukarıda.

Kadir Sağlam: Tamam penaltı veriyorum, benim için yeterli bu görüntü. Penaltı veriyorum.