Süper Lig'de 27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
TFF, Süper Lig'in 27. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını YouTube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. İşte merakla beklenen VAR konuşmaları...
Giriş: 20.03.2026 - 20:49 Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 27. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak yayınladı.
Kayıtlarda Fenerbahçe-Gaziantep FK karşılaşmasındaki penaltı pozisyonu yer aldı.
Fenerbahçe - Gaziantep FK maçında penaltı verilen pozisyon:
VAR: VAR konuşuyor.
Kadir Sağlam: Dinliyorum.
VAR: Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Temas anını göstereceğim. Eli kafasının üstünde.
Kadir Sağlam: Evet geldim, teması görüyorum. Normal akıt. Tamam, eller yukarıda.
Kadir Sağlam: Tamam penaltı veriyorum, benim için yeterli bu görüntü. Penaltı veriyorum.
