Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Süper Lig'de 28. hafta heyecanı Kasımpaşa-Sivasspor maçıyla başlıyor - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Süper Lig'de 28. hafta heyecanı Kasımpaşa-Sivasspor maçıyla başlıyor

        Trendyol Süper Lig'de 28. hafta heyecanı 1 Mart Cuma günü başlıyor. Haftanın açılış maçında Kasımpaşa, sahasında Sivasspor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 11:49 Güncelleme: 29.02.2024 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        28. hafta Kasımpaşa-Sivas maçıyla başlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 1 Mart Cuma günü sahasında EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

        Ligde son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken lacivert-beyazlılar, son 5 maçta 3 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet yaşarken, 10 puan topladı.

        Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen teknik direktör Sami Uğurlu yönetimindeki Kasımpaşa, haftaya 39 puanla 5. sırada giriyor.

        Tıpkı Kasımpaşa gibi çıkışa geçen ve son 5 maçında mağlubiyet yaşamayan EMS Yapı Sivasspor ise 37 puanla 6. basamakta yer alıyor.

        Lacivert-beyazlı ekipte Kenneth Omeruo, Aytaç Kara, Haris Hajradinovic, Mamadou Fall ve Yasin Özcan, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        Ambulans cehaleti
        Ambulans cehaleti
        Nehirde cansız bedeni bulunan kadının oğlu da gözaltına alındı!
        Nehirde cansız bedeni bulunan kadının oğlu da gözaltına alındı!
        2023 büyüme rakamları açıklandı
        2023 büyüme rakamları açıklandı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen telefonu açıkladı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen telefonu açıkladı
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Adana'da kahvehanede dikkat çeken yasak
        Adana'da kahvehanede dikkat çeken yasak
        Kimler kıdem tazminatı alabilir?
        Kimler kıdem tazminatı alabilir?
        Savunma profesörü!
        Savunma profesörü!
        Uluslararası Uzay İstasyonu’nda hava kaçağı
        Uluslararası Uzay İstasyonu’nda hava kaçağı
        Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi
        Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        İstanbul'da güpegündüz uzun namlulu silahlarla saldırı!
        İstanbul'da güpegündüz uzun namlulu silahlarla saldırı!
        "Rakibini ciddiye aldı"
        "Rakibini ciddiye aldı"
        Avrupa'nın en yaşlı kralı hastanede
        Avrupa'nın en yaşlı kralı hastanede
        Sis ve pus etkili olacak
        Sis ve pus etkili olacak
        5 yaşındaki Ulaş'ın yürek yakan sonu!
        5 yaşındaki Ulaş'ın yürek yakan sonu!
        Moldova'nın ayrılıkçı bölgesi Rusya'dan yardım istedi
        Moldova'nın ayrılıkçı bölgesi Rusya'dan yardım istedi
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Piyasayı ne etkiliyor?