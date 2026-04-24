        Süper Lig'de 32. haftanın programı açıklandı!

        Süper Lig'de 32. haftanın programı açıklandı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın programını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 23:09 Güncelleme:
        Süper Lig'de 32. haftanın programı!

        Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın programı açıklandı.

        Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligde 32. haftanın müsabaka programı şöyle:

        1 Mayıs Cuma:

        17.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor (Çaykur Didi)

        20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Gaziantep)

        2 Mayıs Cumartesi:

        20.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir (Chobani)

        20.00 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)

        20.00 Samsunspor-Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)

        3 Mayıs Pazar:

        20.00 Zecorner Kayserispor-ikas Eyüpspor (RHG Enertürk Enerji)

        20.00 Hesap.com Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

        20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Atatürk Olimpiyat)

        20.00 Kasımpaşa-Kocaelispor (Recep Tayyip Erdoğan)

        Metrobüs duraklarında yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar metrobüsün önünü kesti

         İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüs hattında sabah saatlerinde başlayan yoğunluk, duraklarda izdihama ve vatandaşların tepkisine neden oldu. Çileden çıkan vatandaşlar, metrobüsün önünü kesti, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

        Şehit ve gazi aileleri hak sahibi
        "ABD heyeti Pakistan'a gidecek"
        İşte kupada yarı final programı!
        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        Gasplı barışma planı
        Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
