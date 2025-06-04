Süper Lig'de 36 farklı teknik direktör görev yaptı

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu geçtiğimiz hafta sonu oynanan 38. hafta karşılaşmalarıyla tamamlandı. 19 takımla oynanan sezonda 26'sı yerli, 10'u yabancı olmak üzere toplam 36 farklı teknik direktör görev yaptı. Sezon içerisinde ilk ayrılık Trabzonspor'dan geldi. Bordo-mavililerde UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi elemelerinde başarısız sonuçların ardından ligin 2. haftasında oynanan Eyüpspor maçı öncesi Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı aldı. Trabzonspor daha sonraki süreçte Şenol Güneş ile sözleşme imzalarken, deneyimli teknik adam Karadeniz ekibinin başında 26 maça çıktı. Güneş'in ardından ise 11 Mart 2025'te göreve Fatih Tekke geldi ve kalan 11 maçta görev aldı.

EN FAZLA DEĞİŞİKLİK ADANA DEMİRSPOR'DA

Süper Lig'de sezon başında 6 yabancı teknik direktörden biri olan Michael Valkanis, Adana Demirspor'un başında 6 lig maçında 1 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşarken kötü sonuçların ardından gönderildi. Daha sonraki süreçte Serkan Damla ile 6 müsabakaya çıkan mavi-lacivertlilerde Mustafa Dalcı göreve geldi. Ligde 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maça çıkan Dalcı, 3 galibiyet, 7 mağlubiyetle takımdan ayrıldı. Adana Demirspor, ocak ayının son günlerinde teknik direktörlüğe getirdiği Mustafa Alper Avcı ile sezonu tamamladı ve bu süreçte 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 6 puan topladı.

8 TAKIMDA 3'ER TEKNİK ADAM

Geride bıraktığımız sezonda 8 kulüp, 3'er teknik adam çalıştı. Sezona Giovanni van Bronckhorst ile başlayan Beşiktaş, 30 Kasım'da Hollandalı teknik direktörle karşılıklı olarak sözleşmenin feshedildiğini açıkladı. Serdar Topraktepe yönetiminde 7'si lig, 1'er de Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası maçlarına çıkan siyah-beyazlılarda 19 Ocak 2025 tarihinde göreve Ole Gunnar Solskjaer geldi. Norveçli çalıştırıcı sezonu tamamlarken, gelecek sezon da takımın başında olacak.

Gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Sivasspor, Hatayspor ve Bodrum FK da sezon içerisinde 3'er kez değişiklik yaşadı. Sezona İsmet Taşdemir ile başlayan ve daha sonra Volkan Demirel ise devam eden Bodrum FK'da ligin 23. haftasındaki Göztepe müsabakası öncesi göreve gelen Jose Morais de istediği başarıları yakalayamadı ve yeşil-beyazlılar küme düştü.

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Sezona Bülent Uygun ile başlayan Sivasspor'da ise daha sonraki dönemlerde Ömer Erdoğan ve Rıza Çalımbay çalıştı. Deneyimli teknik adam da başarısız olurken, kırmızı-beyazlılar 35 puanla lige tutunamadı. Çalımbay, sezon içerisinde Hatayspor'da da görev aldı. Bordo-beyazlılar sezona Özhan Pulat ile başlarken, son 18 haftada ise kenar yönetiminde Murat Şahin yer aldı.

Bu sezon Trabzonspor; Abdullah Avcı, Şenol Güneş ve Fatih Tekke ile, Alanyaspor; Fatih Tekke, Sami Uğurlu ve Joao Pereira ile, Kayserispor; Burak Yılmaz, Sinan Kaloğlu ve Sergej Jakirovic ile, Kasımpaşa da Sami Uğurlu, Hakan Keleş ve Burak Yılmaz ile çalıştı.

7 TEKNİK DİREKTÖR SEZONU TAMAMLADI

Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda sadece 7 teknik direktör, tek takımla tamamladı. Şampiyonluk yarışında olan Galatasaray ile Fenerbahçe sezonu başladıkları teknik adamlarla bitirdi. Okan Buruk ve Jose Mourinho'nun yanı sıra, ligi 3. bitirerek Avrupa Ligi vizesi alan Samsunspor, Thomas Reis ile çalıştı. Geçtiğimiz yıl Süper Lig'e yükselen Eyüpspor, başarılı bir sezon geçirirken Arda Turan son karşılaşmada da sahaya çıktı. Genç teknik adam sezonun tamamlanmasıyla görevinden ayrıldı ve Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e imza attı. Konferans Ligi'nde eleme oynayacak olan Başakşehir ise 2. sezonunu tamamladığı Çağdaş Atan ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Ligi 50 puanla 8. bitiren Göztepe ise 21 Kasım 2023'ten bu yana görevde olan Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov ile sezonu noktaladı. İstikrarı sürdüren diğer kulüp ise Çaykur Rizespor oldu. İlhan Palut yönetimindeki Karadeniz ekibi, 49 puan topladı.