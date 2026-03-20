Süper Lig'de erteleme maçlarının tarihleri açıklandı!
Giriş: 20.03.2026 - 19:27
Avrupa'da mücadele eden Galatasaray ve Samsunspor'un lig maçları ertelenmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 27. hafta erteleme müsabakalarına ilişkin programı açıkladı.
Açıklanan programa göre Göztepe-Galatasaray maçı 8 Nisan Çarşamba, Çaykur Rizespor-Samsunspor maçı ise 9 Nisan Perşembe günü oynanacak. Mücadeleler saat 20.00'de başlayacak.
