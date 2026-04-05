        Süper Lig'de gol atan 10. kaleci Gianniotis! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de gol atan 10. kaleci Gianniotis!

        Kasımpaşa'nın kalecisi Andreas Gianniotis, Süper Lig tarihinde gol kaydeden onuncu "1 numara" oldu.

        Giriş: 05.04.2026 - 13:17
        Süper Lig'de dünkü Kasımpaşa-Kayserispor maçında takımının 2. golüne imza atan kaleci Andreas Gianniotis, lig geçmişinde gol atan 10. kaleci oldu

        Futbolun saha içindeki yalnızları olarak görülen kaleciler, yaptıkları kurtarışlar kadar hatalarıyla da anılır. Son anlarda gol bulmak zorunda olan takımlarda kulübeden gelen onayla kaleciler ceza sahası içinde gol arayışına gider.

        Bazı kalecilerin golcü kimlikleriyle öne çıkmayı başardığı dünya futbolunda 100 gole ulaşan Brezilyalı Rogerio Ceni, Paraguaylı Jose Luis Chilavert en fazla gol atan kaleciler arasında yer alıyor.

        SÜPER LİG'DEKİ GOLCÜ KALECİLER

        Süper Lig'de de son olarak dünkü Kasımpaşa-Kayserispor maçında ev sahibi ekibin Yunan kalecisi Andreas Gianniotis, kaleden kaleye attığı golle Süper Lig'de 30. kaleci golüne imza attı.

        Daha çok penaltı vuruşlarını değerlendiren kaleciler içinde Sivasspor kalesini koruyan Michael Petkovic, 2007-2008 sezonunda Gianniotis gibi 9 Mart 2008'de kendi kalesinden degajla MKE Ankaragücü filelerini havalandırmıştı.

        EN GOLCÜ KALECİ IVANKOV

        Bu sezona kadar 10 farklı kalecinin gol attığı Süper Lig'de kaleciler içinde ilk golü İzmirspor kalecisi Seyfi Talay, 19 Nisan 1959'daki Altay maçında penaltıdan kaydetti.

        Kayserispor ve Bursaspor formaları giyen Bulgar kaleci Dimitar Ivanov Ivankov toplam 12 golle kaleciler içinde en golcü isim konumunda bulunuyor.

        Ivankov'u 7 golle Metin Akçevre (Gaziantepspor-Gençlerbirliği), 3 golle İzmirspor'dan Seyfi Talay, 2 golle Galatasaray'dan Muslera ve birer golle Andreas Gianniotis (Kasımpaşa), Eser Kardeşler (Aydınspor), Fikret Aldinç (Ankara Demirspor), Ivan Ganchev (Bursaspor), Michael Petkovic (Sivasspor) ve Zoran Simovic (Galatasaray) izliyor.

        SÜPER LİG'İN GOLCÜ KALECİLERİ

        Süper Lig'de bu sezona kadar gol atan kalecilerin sezonlara göre dağılımı şöyle:

        Sezon Kaleci Takım Gol
        1959 Seyfi Talay İzmirspor 1
        1960-1961 Seyfi Talay İzmirspor 2
        Fikret Aldinç Ankara Demirspor 1
        1988-1989 Zoran Simovic Galatasaray 1
        1990-1991 Eser Kardeşler Aydınspor 1
        1994-1995 Ivan Ganchev Bursaspor 1
        1995-1996 Metin Akçevre Gaziantepspor 3
        1996-1997 Metin Akçevre Gaziantepspor 2
        1999-2000 Metin Akçevre Gençlerbirliği 2
        2006-2007 Dimitar Ivanov Ivankov Kayserispor 3
        2007-2008 Dimitar Ivanov Ivankov Kayserispor 3
        Michael Petkovic Sivasspor 1
        2008-2009 Dimitar Ivanov Ivankov Bursaspor 2
        2009-2010 Dimitar Ivanov Ivankov Bursaspor 4
        2011-2012 Fernando Muslera Galatasaray 1
        2024-2025 Fernando Muslera Galatasaray 1
        2025-2026 Andreas Gianniotis Kasımpaşa 1
        ÖNERİLEN VİDEO

        Bozbey ve 56 şüpheli adliyede

        Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 57 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD'nin İran'da 'mahsur kalan' iki uçağı imha edildi
        ABD'nin İran'da 'mahsur kalan' iki uçağı imha edildi
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        Pelosi'den Trump'a 'NATO' eleştirisi: Putin'e hediye veriyor
        Pelosi'den Trump'a 'NATO' eleştirisi: Putin'e hediye veriyor
        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        "Başarabilirim" dedi, kanseri yendi
        "Başarabilirim" dedi, kanseri yendi
        Osimhen'siz Galatasaray yine hüsran!
        Osimhen'siz Galatasaray yine hüsran!
        "Bu sanat değil!"
        "Bu sanat değil!"
        Kimyager genç kadın ölmeden önce polisi aradı!
        Kimyager genç kadın ölmeden önce polisi aradı!
        Kadıköy'de dev kapışma: İşte muhtemel 11'ler!
        Kadıköy'de dev kapışma: İşte muhtemel 11'ler!
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
        Eski hakemler yorumladı: Kırmızı kart gerekir mi?
        Eski hakemler yorumladı: Kırmızı kart gerekir mi?
        Türkiye'ye etkileri
        Türkiye'ye etkileri
        Dehşet dolu kaza! Motosikletteki 2 kişi öldü!
        Dehşet dolu kaza! Motosikletteki 2 kişi öldü!
        ABD, İngiltere ve Almanya'da en çok değer verilen 3 şey ne?
        ABD, İngiltere ve Almanya'da en çok değer verilen 3 şey ne?
        Her 10 bebekten 8'i bu iki kıtada doğacak
        Her 10 bebekten 8'i bu iki kıtada doğacak
        Futbolcu cinayetinde kritik detaylar
        Futbolcu cinayetinde kritik detaylar