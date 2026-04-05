Süper Lig'de gol atan 10. kaleci Gianniotis!

Süper Lig'de dünkü Kasımpaşa-Kayserispor maçında takımının 2. golüne imza atan kaleci Andreas Gianniotis, lig geçmişinde gol atan 10. kaleci oldu

Futbolun saha içindeki yalnızları olarak görülen kaleciler, yaptıkları kurtarışlar kadar hatalarıyla da anılır. Son anlarda gol bulmak zorunda olan takımlarda kulübeden gelen onayla kaleciler ceza sahası içinde gol arayışına gider.

Bazı kalecilerin golcü kimlikleriyle öne çıkmayı başardığı dünya futbolunda 100 gole ulaşan Brezilyalı Rogerio Ceni, Paraguaylı Jose Luis Chilavert en fazla gol atan kaleciler arasında yer alıyor.

SÜPER LİG'DEKİ GOLCÜ KALECİLER

Süper Lig'de de son olarak dünkü Kasımpaşa-Kayserispor maçında ev sahibi ekibin Yunan kalecisi Andreas Gianniotis, kaleden kaleye attığı golle Süper Lig'de 30. kaleci golüne imza attı.

Daha çok penaltı vuruşlarını değerlendiren kaleciler içinde Sivasspor kalesini koruyan Michael Petkovic, 2007-2008 sezonunda Gianniotis gibi 9 Mart 2008'de kendi kalesinden degajla MKE Ankaragücü filelerini havalandırmıştı.

EN GOLCÜ KALECİ IVANKOV

Bu sezona kadar 10 farklı kalecinin gol attığı Süper Lig'de kaleciler içinde ilk golü İzmirspor kalecisi Seyfi Talay, 19 Nisan 1959'daki Altay maçında penaltıdan kaydetti.

Kayserispor ve Bursaspor formaları giyen Bulgar kaleci Dimitar Ivanov Ivankov toplam 12 golle kaleciler içinde en golcü isim konumunda bulunuyor.

Ivankov'u 7 golle Metin Akçevre (Gaziantepspor-Gençlerbirliği), 3 golle İzmirspor'dan Seyfi Talay, 2 golle Galatasaray'dan Muslera ve birer golle Andreas Gianniotis (Kasımpaşa), Eser Kardeşler (Aydınspor), Fikret Aldinç (Ankara Demirspor), Ivan Ganchev (Bursaspor), Michael Petkovic (Sivasspor) ve Zoran Simovic (Galatasaray) izliyor.

SÜPER LİG'İN GOLCÜ KALECİLERİ

Süper Lig'de bu sezona kadar gol atan kalecilerin sezonlara göre dağılımı şöyle: