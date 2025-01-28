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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de hakem atamaları canlı yayınla yapılacak! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de hakem atamaları canlı yayınla yapılacak!

        Kulüpler Birliği Vakfı, 29 Ocak Çarşamba günü (yarın) Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkezinde Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile toplantı yapacak. Toplantı sırasında kulüp temsilcilerinin bulunduğu ortamda canlı yayında Veri Tabanlı Otomatik Atama Sistemi (VeTAS) üzerinden Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri görevlendirilecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 12:45 Güncelleme: 28.01.2025 - 12:51
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        TFF'den canlı yayında hakem ataması!
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        Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 20. haftadan itibaren VeTAS'ı devreye aldı ve hakem ile yardımcı hakem atamaları bu sistem ile yapıldı. Önümüzdeki haftalardan itibaren 4. hakem ve gözlemciler de aynı yöntemle atanmaya başlayacak.

        MHK, algoritma ataması için önceki yıllarda geliştirilen kriterlere de yenilikler getirdi. Atamalar kulüp puanı da dahil olmak üzere 40'ın üzerindeki kriterlere göre yapılıyor.

        HAKEM ATAMALARI CANLI YAYINLANACAK!

        Kulüpler Birliği Vakfı, 29 Ocak Çarşamba günü (yarın) TFF’nin Riva’daki merkezinde MHK ile bir toplantı yapacak ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kulüpleri bilgilendirecek. Kulüplerden kriterler konusunda görüş alınıp, olası yeni talepler değerlendirilecek.

        Aynı zamanda Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri de Kulüpler Birliği - MHK toplantısında canlı yayında VeTAS üzerinden belirlenecek.

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