Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig
ABONE OL

Süper Lig'de maç süresi artarken topun oyunda kalma oranı düşüyor

2022 Dünya Kupası'nın ardından Spor Toto Süper Lig'de 90 dakikaya ilave edilen uzatma dakikaları büyük bir artış gösterirken topun oyunda kalma oranı ise geriye gitti!

Süper Lig'de maç süresi artarken topun oyunda kalma oranı düşüyor
HABERTURK.COM

2022 Dünya Kupası'nda, topun oyunda kalmadığı her anın uzatma dakikası olarak ilave edilme çalışması yapılırken bazı mücadelelerde +10 dakikalık uzatma görülmüştü. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, altı aylık görev dönemini değerlendirirken Dünya Kupası'ndaki uzatma dakikaları uygulamasının ligin ikinci yarısında başlatılacağını açıklamıştı; öyle de oldu.

Büyükekşi, "Dünya Kupası'nda uygulanan topun oyunda kaldığı süre göz önüne alınarak normal süreye eklenecek uzatma dakikalarının uygulamasını, biz de cuma günü uygulamaya koyuyoruz. Bu görevi AVAR hakemine verdik. Kronometreyi AVAR hakemi tutup uzatma süresini 4. hakeme bildirecek. Böylece hem ligimizdeki uzatma dakikalarıyla ilgili dedikoduların ve polemiklerin önüne geçeceğiz hem de futbolcularımızın süreyi geçirmeye yönelik hareketlerini engelleyeceğiz." yorumunda bulunurken Süper Lig'de 100 dakikayı aşan karşılaşmalar izlemeye başladık ancak artan maç süresine rağmen topun oyunda kalma oranı geriye gitti!

SON BEŞ SEZONUN EN AZ OYUN ORANI

Opta'nın aktardığına göre bu sezon, topun oyunda kalma oranı açısından son beş sezonun en düşük sezonu oldu. 2018-19-2021-22 sezonları arasındaki dört sezonda da maç süreleri ortalama 98 dakika iken topun oyunda kalma süreleri yüzde 55 ila yüzde 56 arasındaydı. Bu sezon ortalama maç süresi 101 dakikayı geçerken topun oyunda kalma oranı yüzde 54.8'e geriledi.

SEZON MAÇ SÜRESİ TOPUN OYUNDA KALMA SÜRESİ TOPUN OYUNDA KALMA ORANI
2018-2019 98:28 54:39 % 55.5
2019-2020 98:18 54:04 % 55.0
2020-2021 98:47 54:44 % 55.4
2021-2022 98:45 55:19 % 56.0
2022-2023 101:28 55:40 % 54.9

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri...
FUTBOL Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri...
Fenerbahçeli Bruma'ya flaş sözler: "Futbolu bırakmalı"
FUTBOL "Futbolu bırakmalı"
Fenerbahçe'nin ikinci golünden önce faul var mı?
FUTBOL Golden önce faul var mı?
Arda Turan'dan teknik direktörlük cevabı!
FUTBOL Arda'dan teknik direktörlük cevabı!
Galatasaray'da şampiyonluğun şifresi ikililerde
FUTBOL Şampiyonluğun şifresi ikililerde
Rıdvan Dilmen'den Jorge Jesus'a eleştiriler: Puan kaybı olsaydı Jesus... - Fenerbahçe haberleri
FUTBOL Jorge Jesus'a eleştiri
Ümraniyespor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları: Jesus da paniğe kapılmaya başladı - FB haberleri
FUTBOL Jesus da paniğe kapılmaya başladı!
Ümraniyespor - Jorge Jesus arasında stat gerginliği devam etti
FUTBOL Stat gerginliği devam etti
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Kupası çeyrek finalde hangi takımlar var?
FUTBOL Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman?
Serdar Ali Çelikler, spor gündemini değerlendirdi
FUTBOL "Fenerbahçe'nin kaleci alması gerek"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.