Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Galatasaray ve Fenerbahçe...
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe, 32. haftayı da kayıpsız geçti. Liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'u 4-0 yenerek puanını 87'ye çıkarırken, Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen ikinci sıradaki sarı-lacivertliler ise puanını 85 yaptı. Süper Lig'de son 6 haftaya girilirken, İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oranlarındaki değişim dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'de son 6 haftaya girilirken, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk mücadelesi de kıran kırana devam ediyor... İki takım da 32. haftayı kayıpsız geçerken, İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi.
32. haftada deplasmanda Alanyaspor'u 4-0 mağlup eden lider Galatasaray, şampiyonluğun favorisi olarak gösteriliyor.
İddaa, 32. hafta maçlarının ardından Galatasaray'ın şampiyonluk oranını 1.46 olarak açıkladı.
İkinci sıradaki Fenerbahçe ise Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.
Sarı-kırmızılıları 2 puan geriden takip eden sarı-lacivertlilerin oranı ise 2.10 olarak açıklandı.
Ligdeki diğer takımlara ise şampiyonluk bahsi açılmadı.