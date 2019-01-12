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Süper Lig'de biten transferler...

Giriş: 12.01.2019 - 11:02 | Güncelleme:  

Spor Toto Süper Lig'de 4 Ocak'ta resmen başlayan ara transfer dönemiyle birlikte takımlardaki yeni oyuncular ve ayrılan isimler belli olmaya devam ediyor...

  • 1 Süper Lig'de son dakika transferleri! Süper Lig'de biten transferler (2018 / 2019 ara transfer dönemi)
    1 | 37

    Yiğithan Güveli - Fenerbahçe > Yeni Malatyaspor

  • 2 Süper Lig'de son dakika transferleri! Süper Lig'de biten transferler (2018 / 2019 ara transfer dönemi)
    2 | 37

    Carl Medjani - Sivasspor > Ohod Al-Medina

  • 3 Süper Lig'de son dakika transferleri! Süper Lig'de biten transferler (2018 / 2019 ara transfer dönemi)
    3 | 37

    Garry Rodrigues - Galatasaray > Ittihad

  • 4 Süper Lig'de son dakika transferleri! Süper Lig'de biten transferler (2018 / 2019 ara transfer dönemi)
    4 | 37

    Nicolas Isimat-Mirin - PSV Eindhoven > Beşiktaş

  • 5 Süper Lig'de son dakika transferleri! Süper Lig'de biten transferler (2018 / 2019 ara transfer dönemi)
    5 | 37

    Serdar Taşçı - Kulüpsüz > Başakşehir

  • 6 Süper Lig'de son dakika transferleri! Süper Lig'de biten transferler (2018 / 2019 ara transfer dönemi)
    6 | 37

    Sadık Çiftpınar - Yeni Malatyaspor > Fenerbahçe

  • 7 Süper Lig'de son dakika transferleri! Süper Lig'de biten transferler (2018 / 2019 ara transfer dönemi)
    7 | 37

    Manuel da Costa - Başakşehir > Ittihad

  • 8 Süper Lig'de son dakika transferleri! Süper Lig'de biten transferler (2018 / 2019 ara transfer dönemi)
    8 | 37

    Ozan Tufan - Fenerbahçe > Alanyaspor (kiralık)

  • 9 Süper Lig'de son dakika transferleri! Süper Lig'de biten transferler (2018 / 2019 ara transfer dönemi)
    9 | 37

    Khalid Boutaib - Yeni Malatyaspor > Zamalek

  • 10 Süper Lig'de son dakika transferleri! Süper Lig'de biten transferler (2018 / 2019 ara transfer dönemi)
    10 | 37

    Robinho - Sivasspor > Başakşehir

  • 11 Süper Lig'de son dakika transferleri! Süper Lig'de biten transferler (2018 / 2019 ara transfer dönemi)
    11 | 37

    Azad Toptik - Stuttgart II > Kasımpaşa

  • 12 Süper Lig'de son dakika transferleri! Süper Lig'de biten transferler (2018 / 2019 ara transfer dönemi)
    12 | 37

    Tobias Heintz - Sarpsborg 08 > Kasımpaşa

  • 13 Süper Lig'de son dakika transferleri! Süper Lig'de biten transferler (2018 / 2019 ara transfer dönemi)
    13 | 37

    Burak Yılmaz - Trabzonspor > Beşiktaş

  • 14 Süper Lig'de son dakika transferleri! Süper Lig'de biten transferler (2018 / 2019 ara transfer dönemi)
    14 | 37

    Fatih Aksoy - Beşiktaş > Sivasspor (kiralık)

  • 15 Süper Lig'de son dakika transferleri! Süper Lig'de biten transferler (2018 / 2019 ara transfer dönemi)
    15 | 37

    Darko Lazic - Alanyaspor > FK Sarajevo

  • 16 Süper Lig'de son dakika transferleri! Süper Lig'de biten transferler (2018 / 2019 ara transfer dönemi)
    16 | 37

    Pierre Kanstrup - Aarhus GF > BB Erzurumspor

  • 17 Süper Lig'de son dakika transferleri! Süper Lig'de biten transferler (2018 / 2019 ara transfer dönemi)
    17 | 37

    Prejuce Nakoulma - Kulüpsüz > Çaykur Rizespor

  • 18 Süper Lig'de son dakika transferleri! Süper Lig'de biten transferler (2018 / 2019 ara transfer dönemi)
    18 | 37

    Mykola Moroziuk - Dynamo Kyiv > Çaykur Rizespor (kiralık)

  • 19 Süper Lig'de son dakika transferleri! Süper Lig'de biten transferler (2018 / 2019 ara transfer dönemi)
    19 | 37

    Serdar Gürler - SD Huesca > Göztepe (kiralık)

  • 20 Süper Lig'de son dakika transferleri! Süper Lig'de biten transferler (2018 / 2019 ara transfer dönemi)
    20 | 37

    Sulley Muniru - Yeni Malatyaspor > Kulüpsüz

  • 21 Süper Lig'de son dakika transferleri! Süper Lig'de biten transferler (2018 / 2019 ara transfer dönemi)
    21 | 37

    Yevhen Seleznov - Akhisarspor > Malaga

  • 22 Süper Lig'de son dakika transferleri! Süper Lig'de biten transferler (2018 / 2019 ara transfer dönemi)
    22 | 37

    Fousseni Diabate - Leicester City > Sivasspor (kiralık)

  • 23 Süper Lig'de son dakika transferleri! Süper Lig'de biten transferler (2018 / 2019 ara transfer dönemi)
    23 | 37

    Robin Yalçın - Çaykur Rizespor > Yeni Malatyaspor

  • 24 Süper Lig'de son dakika transferleri! Süper Lig'de biten transferler (2018 / 2019 ara transfer dönemi)
    24 | 37

    Emre Taşdemir - Bursaspor > Galatasaray

  • 25 Süper Lig'de son dakika transferleri! Süper Lig'de biten transferler (2018 / 2019 ara transfer dönemi)
    25 | 37

    Maicon - Antalyaspor > Kulüpsüz 

  • 26 Süper Lig'de son dakika transferleri! Süper Lig'de biten transferler (2018 / 2019 ara transfer dönemi)
    26 | 37

    Alican Özfesli - Altınordu > Başakşehir (sezon sonu)

     

  • 27 Süper Lig'de son dakika transferleri! Süper Lig'de biten transferler (2018 / 2019 ara transfer dönemi)
    27 | 37

    Orkan Çınar - Adana Demirspor > Beşiktaş

  • 28 Süper Lig'de son dakika transferleri! Süper Lig'de biten transferler (2018 / 2019 ara transfer dönemi)
    28 | 37

    Leonard Zuta - HNK Rijeka > Konyaspor

  • 29 Süper Lig'de son dakika transferleri! Süper Lig'de biten transferler (2018 / 2019 ara transfer dönemi)
    29 | 37

    Rajko Rotman - Kayserispor > Kulüpsüz

  • 30 Süper Lig'de son dakika transferleri! Süper Lig'de biten transferler (2018 / 2019 ara transfer dönemi)
    30 | 37

    Mustafa Akbaş - Kulüpsüz > Yeni Malatyaspor

  • 31 Süper Lig'de son dakika transferleri! Süper Lig'de biten transferler (2018 / 2019 ara transfer dönemi)
    31 | 37

    Barış Alıcı - Fenerbahçe > Yeni Malatyaspor (kiralık)

  • 32 Süper Lig'de son dakika transferleri! Süper Lig'de biten transferler (2018 / 2019 ara transfer dönemi)
    32 | 37

    Onur Recep Kıvrak - Trabzonspor > Kulüpsüz

  • 33 Süper Lig'de son dakika transferleri! Süper Lig'de biten transferler (2018 / 2019 ara transfer dönemi)
    33 | 37

    Danilo - Antalyaspor > Al-Wahda FC

  • 34 Süper Lig'de son dakika transferleri! Süper Lig'de biten transferler (2018 / 2019 ara transfer dönemi)
    34 | 37

    Esteban Alvarado - Trabzonspor > LD Alajuelense

  • 35 Süper Lig'de son dakika transferleri! Süper Lig'de biten transferler (2018 / 2019 ara transfer dönemi)
    35 | 37

    Haris Hajradinovic - NK Osijek > Kasımpaşa

  • 36 Süper Lig'de son dakika transferleri! Süper Lig'de biten transferler (2018 / 2019 ara transfer dönemi)
    36 | 37

    Marcao - Chaves > Galatasaray

  • 37 Süper Lig'de son dakika transferleri! Süper Lig'de biten transferler (2018 / 2019 ara transfer dönemi)
    37 | 37

    Pepe - Beşiktaş > Porto

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